Мама отримала листа зі школи та не могла повірити, про що там просили батьків (фото)

Мама двох дітей зі США Джиліан отримала листа від сина, який повернувся зі школи, про нову ініціативу. Коли вона прочитала пропозиції, то не могла повірити в те, що хочуть запровадити в навчальному закладі.

У листі йшлося про нову ідею батьківсько-вчительської організації — так званий "антифандрейзинг" (Un-Fundraiser), повідомляє Newsweek.

На початку повідомлення йшлося про те, що це — добровільний збір коштів. Також, як розповіла героїня історії, всі охочі можуть взяти участь у ньому замість або на додаток до іншої діяльності, яку школа проводить протягом навчального року.

На перший погляд, усе виглядало звичайно, але далі починалося найцікавіше — варіанти участі в "антифандрейзингу" були доволі нестандартними. Саме це вони змусили Джилліан перечитати лист двічі.

"Я подумала: не може бути, що це справді там написано. Наприклад, батькам пропонували внести $15 (619 грн), якщо вони "цього року не хочуть нічого пекти чи купувати кекси". Ті, хто "не бажає продавати товари своїм друзям і родичам за каталогами", могли сплатити $50 (2060 грн)", — згадує деталі пропозицій жінка.

Лист зі школи порадував маму двох дітей Фото: Reddit

Також усім, хто не хотів "бігати, ходити пішки, крутити педалі чи робити будь-які інші "веселі" речі", йому пропонували заплатити $75 (майже 3100 грн).. Також можна було зробити будь-яку пожертву просто за те, що цього року "не потрібно нічого вирізати, купувати, продавати чи розносити — лише заповнити цю форму".

"Мені здалося, іншим це теж буде цікаво. Особливо тим, хто не любить збір коштів, а таких — більшість", — пояснила вона, додавши, що ідея "антифандрейзингу" для неї стала справжнім полегшенням.

Вона сподівається, що ідея приживеться й повториться наступного року. Джилліан планує зробити пожертву та навіть готова підтримувати таку ініціативу щороку.

"Маю кількох дітей у різних школах, тож це зняло з мене великий тягар. Я в захваті, що не мушу тепер готувати для двох благодійних ярмарків одночасно. Я б із задоволенням робила внесок у такий спосіб щороку, якщо це дозволить уникнути нескінченних продажів і випічок", — каже вона.

