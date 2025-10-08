Только 1% разгадывает эту задачу: найдите чашку, которая заполнится водой быстрее других (фото)

Ряд головоломок, которые стали популярными в сети, остаются непростыми для решения большинства людей. Одной из таких является классическая и известная загадка про кран и чашки, которая будет под силу лишь единицам.

Related video

Издание The Mirror предлагает эту уже классическую загадку, в которой каждый желающий проверит свое острое зрение и внимательность.

Перед Вами — семь чашек, которые расположены в определенном порядке. Над каждой из них находится трубка, через которую протекает вода, а все они соединены в одну запутанную систему.

У Вас будет 30 секунд, чтобы найти решение этой загадки — найти только одну чашку, которая наполнится водой быстрее других. Если готовы, то можете начинать уже прямо сейчас.

Найти единственную чашку, которая наполнится водой быстрее других Фото: The Mirror

Такая головоломка позволяет проверить Вашу способность замечать мелкие детали, проверить абстрактное мышление и находить решение к непростым задачам. Также загадки с непростыми идеями позволяют бороться со стрессом, усталостью и падением концентрации внимания.

Так как, Вам удалось найти нужную чашку? Напишите Ваш ответ в комментариях или перешлите эту задачу вашим знакомым и друзьям.

Если у Вас не получилось, то не отчаивайтесь — эта загадка действительно непростая. Поэтому попробуйте еще раз, но учтите одну подсказку — посмотрите тщательнее на систему подачи воды к чашкам.

Теперь попробуйте еще раз найти ту самую чашку, зная в чем есть загвоздка. Если готовы, то приступайте еще раз к выполнению задания.

Если нашли, тогда поздравляем с выполнением задачи — она действительно была очень непростой. Если Вам не удалось найти ответ, то присмотримся на всю систему подачи воды.

Ответ на загадку Фото: The Mirror

Если заметите, то трубки от чашек 2 и 3 снизу, до чашки 5 и чашку 7 имеют дефекты — какие-то трубки закрыты, а последняя чашка вообще имеет трещину на дне. Поэтому по этой логике, чашки 4,5 и 6 не наполнятся водой из-за закрытой системы подачи.

В то же время чашка номер 7 имеет дефект на своем дне, а потому вода не наполнит ее первой. Из двух чашек — 2 и 3 — именно последняя имеет трубку от чашки номер 1, которая значительно ниже находится по высоте, а значит вода оттуда будет быстрее добираться до своего места.

Поэтому ответом на эту загадку будет следующий: именно чашка номер 3 будет единственной, которая быстрее других наполнится водой.

Ранее Фокус предлагал найти отличительный жест среди других. На выполнение задания у вас будет до 15 секунд, чтобы указать на жест, который имеет другую конфигурацию на рисунке.

Впоследствии мы предлагали попробовать найти одно необычное облако с молниями. На эту задачу следует обратить внимание на мелочи, которые позволят ее решить.