Лише 1% розгадує цю задачу: знайдіть чашку, яка заповниться водою швидше за інших (фото)
Низка головоломок, які стали популярними в мережі, залишаються непростими для розв'язку більшості людей. Однією з таких є класична та відома загадка про кран і чашки, яка буде під силу лише одиницям.
Видання The Mirror пропонує цю вже класичну загадку, в якій кожен охочий перевірить свій гострий зір та уважність.
Перед Вами — сім чашок, які розташовані в певному порядку. Над кожною з них знаходиться трубка, через яку протікає вода, а всі вони з'єднані в одну заплутану систему.
У Вас буде 30 секунд, аби знайти розв'язок цієї загадки — знайти лише одну чашку, яка наповниться водою швидше за інші. Якщо готові, то можете починати вже прямо зараз.
Така головоломка дозволяє перевірити Вашу здатність помічати мілкі деталі, перевірити абстрактне мислення та знаходити розв'язок до непростих задач. Також загадки з непростими ідеями дозволяють боротися зі стресом, втомою та падіння концентрації уваги.
То як, Вам вдалося знайти потрібну чашку? Напишіть Вашу відповідь у коментарях або перешліть цю задачу ваших знайомим і друзям.
Якщо у Вас не вийшло, то не впадайте у відчай — ця загадка справді є непростою. Тому спробуйте ще раз, але врахуйте одну підказу — подивіться ретельніше на систему подачі води до чашок.
Тепер спробуйте ще раз знайти ту саму чашку, знаючи в чому є заковика. Якщо готові, то приступайте ще раз до виконання завдання.
Знайшли? Тоді вітаємо з виконанням задачі — вона справді була дуже непростою. Якщо Вам не вдалося знайти відповідь, то придивимося на всю систему подачі води.
Якщо помітите, то трубки від чашок 2 і 3 знизу, до чашки 5 і чашку 7 мають дефекти — якісь трубки закриті, а остання чашка взагалі має тріщину на дні. Тому за цією логікою, чашки 4,5 та 6 не наповняться водою через закриту систему подачі.
Водночас чашка номер 7 має дефект на своєму дні, а тому вода не наповнить її першою. З двох чашок — 2 та 3 — саме остання має трубку від чашки номер 1, яка значно нижче знаходиться за висотою, а значить вода звідти буде швидше діставатися до свого місця.
Тому відповіддю на цю загадку буде наступна: саме чашка номер 3 буде єдиною, яка швидше за інших наповниться водою.
