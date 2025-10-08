Лише 1% розгадує цю задачу: знайдіть чашку, яка заповниться водою швидше за інших (фото)

Низка головоломок, які стали популярними в мережі, залишаються непростими для розв'язку більшості людей. Однією з таких є класична та відома загадка про кран і чашки, яка буде під силу лише одиницям.

Видання The Mirror пропонує цю вже класичну загадку, в якій кожен охочий перевірить свій гострий зір та уважність.

Перед Вами — сім чашок, які розташовані в певному порядку. Над кожною з них знаходиться трубка, через яку протікає вода, а всі вони з'єднані в одну заплутану систему.

У Вас буде 30 секунд, аби знайти розв'язок цієї загадки — знайти лише одну чашку, яка наповниться водою швидше за інші. Якщо готові, то можете починати вже прямо зараз.

Знайти єдину чашку, яка наповниться водою швидше за інші Фото: The Mirror

Така головоломка дозволяє перевірити Вашу здатність помічати мілкі деталі, перевірити абстрактне мислення та знаходити розв'язок до непростих задач. Також загадки з непростими ідеями дозволяють боротися зі стресом, втомою та падіння концентрації уваги.

То як, Вам вдалося знайти потрібну чашку? Напишіть Вашу відповідь у коментарях або перешліть цю задачу ваших знайомим і друзям.

Якщо у Вас не вийшло, то не впадайте у відчай — ця загадка справді є непростою. Тому спробуйте ще раз, але врахуйте одну підказу — подивіться ретельніше на систему подачі води до чашок.

Тепер спробуйте ще раз знайти ту саму чашку, знаючи в чому є заковика. Якщо готові, то приступайте ще раз до виконання завдання.

Знайшли? Тоді вітаємо з виконанням задачі — вона справді була дуже непростою. Якщо Вам не вдалося знайти відповідь, то придивимося на всю систему подачі води.

Відповідь на загадку Фото: The Mirror

Якщо помітите, то трубки від чашок 2 і 3 знизу, до чашки 5 і чашку 7 мають дефекти — якісь трубки закриті, а остання чашка взагалі має тріщину на дні. Тому за цією логікою, чашки 4,5 та 6 не наповняться водою через закриту систему подачі.

Водночас чашка номер 7 має дефект на своєму дні, а тому вода не наповнить її першою. З двох чашок — 2 та 3 — саме остання має трубку від чашки номер 1, яка значно нижче знаходиться за висотою, а значить вода звідти буде швидше діставатися до свого місця.

Тому відповіддю на цю загадку буде наступна: саме чашка номер 3 буде єдиною, яка швидше за інших наповниться водою.

