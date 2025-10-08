Жительница элитной квартиры на 53 этаже стала затворницей из-за сломанных лифтов

Валери Нимец из Нью-Йорка думала, что переезжает в квартиру мечты с видом на Статую Свободы, но постоянные поломки лифта превратили ее жизнь в ежедневный кризис. За который она платит 7000 долларов в месяц.

Related video

Валери Нимец пришлось преодолеть 53 пролета по лестнице, чтобы добраться до своей квартиры в элитном высотном здании из-за поломки сразу двух лифтов. Но когда она добрела до дверей, то оказалось, что потеряла где-то по дороге потеряла ключ-карту от своей квартиры. Консьержи ей никак не помогли. Пост девушки в TikTok, в котором она рассказывает о своих злоключениях, стал вирусным, так что издание PEOPLE взяло у нее интервью.

"Это было не похоже на StairMaster", — рассказала Валери журналистам.

В элитном ЖК не работают лифты, так что жители заперты в своих квартирах Фото: Скриншот

Девушка со своим парнем живет в жилом комплексе W Residences, 57-этажном здании со швейцаром, примыкающем к отелю W и связанном с Marriott International. Когда она впервые осмотрела квартиру, вид на Статую Свободы был захватывающим, и брокер честно признался в задержках лифта, но ничто не подготовило ее к тому, что последовало дальше.

"Я не знала, что оба лифта могут сломаться одновременно. И, более того, я не знала, что швейцарам может быть все равно", — говорит Валери.

Она работает в строительной компании Нью-Йорка и говорит, что никогда не сталкивалась с тем, чтобы сразу два лифта в элитном ЖК неоднократно выходили из строя на несколько часов или дней подряд. То, что поначалу казалось случайностью, превратилось в практически ежедневную катастрофу, перевернувшую жизнь жильцов на каждом этаже.

Она вспоминает, как однажды вечером вернулась домой с мероприятия с почти разряженным телефоном и была вынуждена тащится на 53 этаж пешком. На полпути она позвонила своему парню, чтобы он ее встретил, но швейцар внизу сказал, что в доме только одна лестница, а их оказалось две, так что Валери с бойфрендом разминулись.

Валери почти каждый день поднимается на 53 этаж пешком Фото: Скриншот

"Моему парню 29 лет, он в хорошей форме, проблем со здоровьем нет, но даже он сказал, что у него колотилось сердце в груди", — рассказывает девушка.

Вирусный TikTok появился после очередной изнурительной ночи, когда Валери вернулась домой под дождем с собакой. Она поднялась на 53-й этаж, но обнаружила, что где-то по пути потеряла ключ-карту.

"Я поскользнулась и упала, даже не знаю где — может быть, на 40-м этаже. Я добралась до двери и обнаружила, что мой ключ-карта пропал", — рассказала Валери. Ее парень предложил консьержам 200 долларов за помощь, но они сказали, что не могут помочь. По словам Валери, персоналу здания было дано указание не помогать жильцам ни в каком качестве, даже в экстренных случаях.

Если Валери молодая девушка и то старается меньше выходить на улицу, то пожилые жильцы, или ее беременная соседка с 40 этажа буквально стали заложниками в своих квартирах.

"Когда некоторые из нас, арендаторов, пытаются объединиться, чтобы помогать друг другу, нам сказали, что это запрещено", — по словам Валери, она попыталась заказать доставку продуктов для беременной женщины, но сотрудники остановили ее: "Они сказали, что это не моя доставка, поэтому я ничем не могу помочь".

Когда к Валери приехала мать, то девушке пришлось к ней спуститься, потому что лифт не работал Фото: Скриншот

В здании также есть служебный лифт, который едет до 30 этажа, но жильцов туда не пускают.

При этом, несмотря на постоянные проблемы, квартиры в доме продолжают сдавать.

В этом месяце заканчивается срок аренды Валери и она хочет съехать, но она не знает, будет ли работать лифт, когда приедут грузчики. "Я спросила их: "Если мои грузчики приедут, а лифт сломается, вы оплатите стоимость?" Они ответили: "Конечно, нет", — рассказала девушка.

Напомним, в Оснабрюке (Германия) мужчина в возрасте около 75 лет оказался заперт в лифте собственного дома и провел там четыре дня без пищи и воды.

А ранее СМИ раскрыли "тайну" таинственного небоскреба без окон в Нью-Йорке, который снимали в сериале "Секретные материалы".