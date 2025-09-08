Без еды и воды: пенсионер провел четыре дня в застрявшем лифте (фото)

В Оснабрюке (Германия) мужчина в возрасте около 75 лет оказался заперт в лифте собственного дома и провел там четыре дня без пищи и воды.

Инцидент произошел еще в июле, но полиция сообщила о нем только сейчас. Об этом пишет BILD.

По данным издания, из-за неисправности электросистемы перестал работать не только сам лифт, но и аварийная кнопка вызова. У мужчины не оказалось телефона, поэтому он не мог связаться с близкими. В отчаянии он пытался вырвать панели кабины, однако выбраться самостоятельно у него не получилось.

Спасти пенсионера удалось лишь после того, как сын, обеспокоенный тем, что отец не выходит на связь, вызвал полицию. Прибывшие офицеры услышали из шахты слабый голос.

В отчаянии мужчина пытался вырвать панели кабины Фото: Bild

Мужчина находился в состоянии сильного обезвоживания и был настолько ослаблен, что едва мог говорить. Его сразу же доставили в больницу, где врачи оказали необходимую помощь.

Счастливый финал и неожиданный жест

К счастью, здоровье пенсионера удалось восстановить. Уже в конце августа он пригласил своих спасителей на кофе, чтобы поблагодарить лично.

Сам мужчина признался: "Никогда не дружил с полицией, но в тот момент был рад услышать голос полицейского". История быстро разошлась по немецким СМИ, став напоминанием о том, как важно заботиться о безопасности и проверять состояние домашних лифтов, особенно если в доме живут пожилые люди.

