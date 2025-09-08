Без їжі та води: пенсіонер провів чотири дні в застряглому ліфті (фото)

В Оснабрюку (Німеччина) чоловік у віці близько 75 років опинився замкненим у ліфті власного будинку і провів там чотири дні без їжі та води.

Related video

Інцидент стався ще в липні, але поліція повідомила про нього тільки зараз. Про це пише BILD.

За даними видання, через несправність електросистеми перестав працювати не тільки сам ліфт, а й аварійна кнопка виклику. У чоловіка не виявилося телефону, тому він не міг зв'язатися з близькими. У розпачі він намагався вирвати панелі кабіни, проте вибратися самостійно в нього не вийшло.

Врятувати пенсіонера вдалося лише після того, як син, стурбований тим, що батько не виходить на зв'язок, викликав поліцію. Прибулі офіцери почули з шахти слабкий голос.

У розпачі чоловік намагався вирвати панелі кабіни Фото: Bild

Чоловік перебував у стані сильного зневоднення і був настільки ослаблений, що ледь міг говорити. Його одразу ж доправили до лікарні, де лікарі надали необхідну допомогу.

Щасливий фінал і несподіваний жест

На щастя, здоров'я пенсіонера вдалося відновити. Уже наприкінці серпня він запросив своїх рятівників на каву, щоб подякувати особисто.

Сам чоловік зізнався: "Ніколи не дружив із поліцією, але в той момент був радий почути голос поліцейського". Історія швидко розійшлася німецькими ЗМІ, ставши нагадуванням про те, як важливо дбати про безпеку і перевіряти стан домашніх ліфтів, особливо якщо в будинку живуть літні люди.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вирушила у відпустку, а повернувшись виявила "зруйнований будинок". Мирна поїздка до родичів обернулася кошмаром для мешканки Бенда, штат Орегон (США). Повернувшись додому після двох тижнів відпустки, Мелані Карбін виявила розгромлене житло і постраждалих тварин.

Також стало відомо, що сім'я прокинулася і побачила чужий автомобіль у своїй вітальні. Господарі дивом залишилися цілими. Порушника заарештували за небезпечне водіння, викрадення машини та керування без документів.