Жінка вирушила у відпустку, а повернувшись побачила "зруйнований будинок" (відео)

Мирна поїздка до родичів обернулася кошмаром для мешканки Бенда, штат Орегон (США). Повернувшись додому після двох тижнів відпустки, Мелані Карбін виявила розгромлене житло і постраждалих тварин.

Related video

Жінка викликала поліцію і зажадала пояснень. Своєю розповіддю американка поділилася в TikTok.

За словами жінки, вона найняла няню для домашніх улюбленців через Facebook-групу. На зустрічі няня справила позитивне враження: сподобалася її собакам, кішкам і навіть 9-місячній доньці. Мелані залишила докладні інструкції та забезпечила будинок запасами корму і води, щоб спростити догляд.

Перші дні доглядальниця надсилала фото, проте пізніше сусіди повідомили про гучні вечірки та виклик поліції.

Повернувшись додому раніше терміну, Карбін побачила, що двір був засипаний феєрверками та сміттям, газон пошкоджено шинами, а в будинку панував хаос: брудні каструлі, забруднені меблі та використані особисті речі. Тварини опинилися у важкому стані: кілька курчат загинули, двоє тих, що вижили, потребували лікування.

"Повертатися додому після довгої дороги і бачити таке — найболючіше почуття", — розповіла Мелані.

Жінка викликала поліцію і зажадала пояснень. Пізніше няня зізналася, що до неї приходили друзі, які влаштували заворушення. Вона запропонувала відшкодувати збитки, які сім'я оцінила більш ніж у 1500 доларів (62 тисячі гривень).

Історія Карбін викликала бурхливу реакцію в TikTok, де користувачі поділилися схожими випадками. Багато хто радить перевіряти документи і страховку в нянь перед тим, як довіряти їм дім і тварин.

Для сім'ї з Орегона цей досвід став серйозним емоційним і фінансовим ударом.

"Я почуваюся обдуреною, адже довірилася словам, які виявилися порожніми", — зізналася Карбін.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я прокинулася і побачила чужий автомобіль у своїй вітальні. Господарі дивом залишилися цілі. Порушника заарештували за небезпечне водіння, викрадення машини і керування без документів.

Також стало відомо, що незадоволений відвідувач підпалив бар через свій улюблений соус. Іспанець, чия особистість не розголошується, прийшов із сином і замовив два сендвічі.