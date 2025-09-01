Женщина отправилась в отпуск, а вернувшись обнаружила "разрушенный дом" (видео)

Мирная поездка к родственникам обернулась кошмаром для жительницы Бенда, штат Орегон (США). Вернувшись домой после двух недель отпуска, Мелани Карбин обнаружила разгромленное жилье и пострадавших животных.

Женщина вызвала полицию и потребовала объяснений. Своим рассказом американка поделилась в TikTok.

По словам женщины, она наняла няню для домашних питомцев через Facebook-группу. На встрече няня произвела положительное впечатление: понравилась ее собакам, кошкам и даже 9-месячной дочери. Мелани оставила подробные инструкции и обеспечила дом запасами корма и воды, чтобы упростить уход.

Первые дни сиделка присылала фото, однако позже соседи сообщили о шумных вечеринках и вызове полиции.

Вернувшись домой раньше срока, Карбин увидела, что двор был усыпан фейерверками и мусором, газон поврежден шинами, а в доме царил хаос: грязные кастрюли, испачканная мебель и использованные личные вещи. Животные оказались в тяжелом состоянии: несколько цыплят погибли, двое выживших нуждались в лечении.

"Возвращаться домой после долгой дороги и видеть такое — самое болезненное чувство", — рассказала Мелани.

Женщина вызвала полицию и потребовала объяснений. Позже няня призналась, что к ней приходили друзья, которые устроили беспорядки. Она предложила возместить ущерб, который семья оценила более чем в 1500 долларов (62 тысячи гривен).

История Карбин вызвала бурную реакцию в TikTok, где пользователи поделились похожими случаями. Многие советуют проверять документы и страховку у нянь перед тем, как доверять им дом и животных.

Для семьи из Орегона этот опыт стал серьезным эмоциональным и финансовым ударом.

"Я чувствую себя обманутой, ведь доверилась словам, которые оказались пустыми", — призналась Карбин.

