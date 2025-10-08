Мешканка елітної квартири на 53 поверсі стала самітницею через зламані ліфти

Валері Німець із Нью-Йорка думала, що переїжджає у квартиру мрії з видом на Статую Свободи, але постійні поломки ліфта перетворили її життя на щоденну кризу. За яку вона платить 7000 доларів на місяць.

Валері Німець довелося подолати 53 прольоти сходами, щоб дістатися до своєї квартири в елітному висотному будинку через поломку одразу двох ліфтів. Але коли вона добрела до дверей, то виявилося, що загубила десь дорогою загубила ключ-картку від своєї квартири. Консьєржі їй ніяк не допомогли. Пост дівчини в TikTok, у якому вона розповідає про свої пригоди, став вірусним, тож видання PEOPLE взяло в неї інтерв'ю.

"Це було не схоже на StairMaster", — розповіла Валері журналістам.

В елітному ЖК не працюють ліфти, тож жителі замкнені у своїх квартирах Фото: Скриншот

Дівчина зі своїм хлопцем живе в житловому комплексі W Residences, 57-поверховому будинку зі швейцаром, що примикає до готелю W і пов'язаний з Marriott International. Коли вона вперше оглянула квартиру, вид на Статую Свободи був захопливим, і брокер чесно зізнався в затримках ліфта, але ніщо не підготувало її до того, що сталося далі.

"Я не знала, що обидва ліфти можуть зламатися одночасно. І, більше того, я не знала, що швейцарам може бути все одно", — каже Валері.

Вона працює в будівельній компанії Нью-Йорка і каже, що ніколи не стикалася з тим, щоб відразу два ліфти в елітному ЖК неодноразово виходили з ладу на кілька годин або днів поспіль. Те, що спочатку здавалося випадковістю, перетворилося на практично щоденну катастрофу, яка перевернула життя мешканців на кожному поверсі.

Вона згадує, як одного вечора повернулася додому з заходу з майже розрядженим телефоном і була змушена тягнутися на 53 поверх пішки. На півдорозі вона зателефонувала своєму хлопцю, щоб він її зустрів, але швейцар внизу сказав, що в будинку тільки одні сходи, а їх виявилося двоє, тож Валері з бойфрендом розминулися.

Валері майже щодня піднімається на 53 поверх пішки Фото: Скриншот

"Моєму хлопцеві 29 років, він у хорошій формі, проблем зі здоров'ям немає, але навіть він сказав, що в нього калатало серце в грудях", — розповідає дівчина.

Вірусний TikTok з'явився після чергової виснажливої ночі, коли Валері повернулася додому під дощем із собакою. Вона піднялася на 53-й поверх, але виявила, що десь дорогою загубила ключ-карту.

"Я посковзнулася і впала, навіть не знаю де — можливо, на 40-му поверсі. Я дісталася до дверей і виявила, що мій ключ-карта зник", — розповіла Валері. Її хлопець запропонував консьєржам 200 доларів за допомогу, але вони сказали, що не можуть допомогти. За словами Валері, персоналу будівлі було дано вказівку не допомагати мешканцям ні в якій якості, навіть в екстрених випадках.

Якщо Валері молода дівчина і то намагається менше виходити на вулицю, то літні мешканці, або її вагітна сусідка з 40 поверху буквально стали заручниками у своїх квартирах.

"Коли деякі з нас, орендарів, намагаються об'єднатися, щоб допомагати один одному, нам сказали, що це заборонено", — за словами Валері, вона спробувала замовити доставку продуктів для вагітної жінки, але співробітники зупинили її: "Вони сказали, що це не моя доставка, тому я нічим не можу допомогти".

Коли до Валері приїхала мати, то дівчині довелося до неї спуститися, бо ліфт не працював Фото: Скриншот

У будівлі також є службовий ліфт, який їде до 30 поверху, але мешканців туди не пускають.

При цьому, незважаючи на постійні проблеми, квартири в будинку продовжують здавати.

Цього місяця закінчується термін оренди Валері і вона хоче з'їхати, але вона не знає, чи працюватиме ліфт, коли приїдуть вантажники. "Я запитала їх: "Якщо мої вантажники приїдуть, а ліфт зламається, ви оплатите вартість?" Вони відповіли: "Звичайно, ні", — розповіла дівчина.

