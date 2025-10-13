Google Maps "сбил" туристку с маршрута: женщина упала в канал Венеции (видео)

В Венеции польская туристка упала в канал после того, как навигационное приложение Google Maps показало маршрут прямо к воде. Видео инцидента быстро набрало популярность в Instagram и вызвало волну обсуждений среди пользователей.

Как сообщает Daily Mail, польская туристка Виктория Гузенда потерпела неприятный инцидент во время прогулки по улицам Венеции. Пользуясь приложением Google Maps, она попала на неправильный маршрут, который заканчивался каменными лестницами, которые спускались прямо в воду.

Фото: Insta

Девушка записала момент падения на видео и опубликовала его в своем Instagram-аккаунте @wika.we.wroclawiu с подписью: "Когда Google Maps говорит идти прямо... но вы в Венеции". На видео видно, как Виктория спускается по лестнице, после чего теряет равновесие и падает в канал.

В комментариях к публикации пользователи активно делились мнениями. Часть из них подшучивала над ситуацией, ставя под сомнение внимательность туристки. Один из пользователей написал: "Итак, что она думала, что произойдет, спускаясь по каменной лестнице в воду?" Другой добавил: "Чего ты ожидал, когда заходил в воду?"

В то же время многие комментаторы встали на защиту Виктории, отметив, что она просто неудачно оступилась во время записи видео. "Она хотела сделать короткое милое видео и поскользнулась. Вероятно, даже порезалась об острые ракушки вдоль водных путей. Бедная девушка", — написала одна из пользовательниц.

Другой комментатор обратила внимание на волну негатива в сети: "Она упала, засмеялась с этой ситуации, несмотря на травмы, а люди вместо сочувствия осуждают ее. Это пример того, как быстро женщин критикуют даже за обычную ошибку".

Видео из Венеции набрало более 254 тысяч лайков и стало вирусным. После инцидента Виктория призвала туристов быть внимательными, когда они пользуются навигационными приложениями в старых городах с каналами и узкими улочками.

Напомним, в Венеции запрещено купаться и плавать в каналах, поскольку вода там считается технически непригодной для этого. Нарушение может привести к штрафу до 500 евро (примерно 22 тыс. грн).

