Google Maps "збив" туристку з маршруту: жінка впала в канал у Венеції (відео)

У Венеції польська туристка впала у канал після того, як навігаційний застосунок Google Maps показав маршрут просто до води. Відео інциденту швидко набрало популярності в Instagram і викликало хвилю обговорень серед користувачів.

Як повідомляє Daily Mail, польська туристка Вікторія Гузенда зазнала неприємного інциденту під час прогулянки вулицями Венеції. Користуючись додатком Google Maps, вона потрапила на неправильний маршрут, який закінчувався кам’яними сходами, що спускалися просто у воду.

Дівчина записала момент падіння на відео та опублікувала його у своєму Instagram-акаунті @wika.we.wroclawiu з підписом: "Коли Google Maps каже йти прямо... але ви у Венеції". На відео видно, як Вікторія спускається сходами, після чого втрачає рівновагу й падає у канал.

У коментарях до публікації користувачі активно ділилися думками. Частина з них жартувала з ситуації, ставлячи під сумнів уважність туристки. Один з користувачів написав: "Отже, що вона думала, що станеться, спускаючись кам’яними сходами у воду?" Інший додав: "Чого ти очікував, коли заходив у воду?"

Водночас багато коментаторів стали на захист Вікторії, зазначивши, що вона просто невдало оступилася під час запису відео. "Вона хотіла зробити коротке миле відео й послизнулася. Ймовірно, навіть порізалася об гострі мушлі вздовж водних шляхів. Бідолашна дівчина", — написала одна з користувачок.

Інша коментаторка звернула увагу на хвилю негативу в мережі: "Вона впала, засміялася з цієї ситуації, попри травми, а люди замість співчуття засуджують її. Це приклад того, як швидко жінок критикують навіть за звичайну помилку".

Відео з Венеції набрало понад 254 тисячі лайків і стало вірусним. Після інциденту Вікторія закликала туристів бути уважними, коли вони користуються навігаційними застосунками у старих містах з каналами та вузькими вуличками.

Нагадаємо, у Венеції заборонено купатися та плавати у каналах, оскільки вода там вважається технічно непридатною для цього. Порушення може призвести до штрафу до 500 євро (приблизно 22 тис. грн).

