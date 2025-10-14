Мужчина-пилот обратился к жене на борту самолета: ее реакция завирусилась в сети (видео)

Американка Беатрис (Трис) Шайп летела по делам, когда услышала объявление от экипажа для пассажиров. Когда пилот вспомнил о ней, она не смогла сдержать смеха и была шокирована произошедшим.

Оказалось, что Трис впервые летела самолетом вместе со своим мужем-пилотом одним самолетом, и именно поэтому ее избранник решил сделать такой подарок. Видео со своей реакцией на объявление девушка разместила в TikTok.

Ролик американки стал вирусным — в соцсетях он набрал более 100 млн просмотров. На кадрах видно женщину, сидящую у окна, внимательно слушая объявление пилота.

"У нас на борту очень особенный гость. Моя жена сидит в ряду девятом, место А. Пожалуйста, поприветствуйте ее аплодисментами, чтобы немного смутить", — сказал пилот.

На фоне слышны аплодисменты, а Трис улыбается и прикладывает руку к лицу от удивления. Впоследствии пилот иронично говорит, что ему придется иметь дело с "последствиями" после приземления.

"Незабываемый момент для меня, ведь это был мой первый пассажирский рейс с ним", — подписала свой ролик американка, имея в виду любимого.

Из страниц в Instagram известно, что Беатрис замужем за пилотом Хьюн Ву Джином. Пара постоянно путешествует по миру и выставляет истории о собственных турне.

Пользователи сети были поражены и тронуты жестом пилота в пользу своей жены. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Было ясно по голосу, что он так счастлив";

"Я в слезах, плачу от радости";

"Кажется, Трис сначала ему даст на орехи. Но это будет недолго";

"Если любишь, не бойся сказать об этом всему миру".

