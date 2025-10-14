Мужчина-пилот обратился к жене на борту самолета: ее реакция завирусилась в сети (видео)
Американка Беатрис (Трис) Шайп летела по делам, когда услышала объявление от экипажа для пассажиров. Когда пилот вспомнил о ней, она не смогла сдержать смеха и была шокирована произошедшим.
Оказалось, что Трис впервые летела самолетом вместе со своим мужем-пилотом одним самолетом, и именно поэтому ее избранник решил сделать такой подарок. Видео со своей реакцией на объявление девушка разместила в TikTok.
Ролик американки стал вирусным — в соцсетях он набрал более 100 млн просмотров. На кадрах видно женщину, сидящую у окна, внимательно слушая объявление пилота.
"У нас на борту очень особенный гость. Моя жена сидит в ряду девятом, место А. Пожалуйста, поприветствуйте ее аплодисментами, чтобы немного смутить", — сказал пилот.
На фоне слышны аплодисменты, а Трис улыбается и прикладывает руку к лицу от удивления. Впоследствии пилот иронично говорит, что ему придется иметь дело с "последствиями" после приземления.
"Незабываемый момент для меня, ведь это был мой первый пассажирский рейс с ним", — подписала свой ролик американка, имея в виду любимого.
Из страниц в Instagram известно, что Беатрис замужем за пилотом Хьюн Ву Джином. Пара постоянно путешествует по миру и выставляет истории о собственных турне.
Реакция сети
Пользователи сети были поражены и тронуты жестом пилота в пользу своей жены. Больше всего поддержки получили следующие реплики:
- "Было ясно по голосу, что он так счастлив";
- "Я в слезах, плачу от радости";
- "Кажется, Трис сначала ему даст на орехи. Но это будет недолго";
- "Если любишь, не бойся сказать об этом всему миру".
Впоследствии стало известно, что пассажиры заплакали, услышав слова пилота перед взлетом. Молодая пилотесса сказала, что впервые управляет самолетом, на борту которого находится ее мама.