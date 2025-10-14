Чоловік-пілот звернуся до дружини на борту літака: її реакція завірусилася в мережі (відео)

Американка Беатріс (Тріс) Шайп летіла в справах, коли почула оголошення від екіпажу для пасажирів. Коли пілот згадав про неї, вона не змогла стримати сміху та була шокована тим, що сталося.

Виявилося, що Тріс вперше летіла літаком разом зі своїм чоловіком-пілотом одним літаком, і саме тому її обранець вирішив зробити такий подарунок. Відео зі своєю реакцією на оголошення дівчина розмістила в TikTok.

Ролик американки став вірусним — у соцмережах він набрав понад 100 млн переглядів. На кадрах видно жінку, що сидить біля вікна, уважно слухаючи оголошення пілота.

"У нас на борту дуже особливий гість. Моя дружина сидить у ряду дев’ятому, місце А. Будь ласка, привітайте її оплесками, щоб трохи збентежити", — сказав пілот.

На фоні чути оплески, а Тріс усміхається і прикладає руку до обличчя від здивування. Згодом пілот іронічно каже, що йому доведеться мати справу з "наслідками" після приземлення.

"Незабутній момент для мене, адже це був мій перший пасажирський рейс з ним", — підписала свій ролик американка, маючи на увазі коханого.

Зі сторінок в Instagram відомо, що Беатріс заміжня за пілотом Г'юн Ву Джином. Пара постійно подорожує світом і виставляє історії про власні турне.

Реакція мережі

Користувачі мережі були вражені й зворушені жестом пілота на користь своєї дружини. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Було ясно з голосу, що він такий щасливий";

"Я в сльозах, плачу від радості";

"Здається, Тріс спочатку йому надає на горіхи. Але то буде недовго";

"Якщо кохаєш, не бійся сказати про це всьому світу".

