Защищал свое потомство: буйвол вступил в бой против целого прайда львов и победил (видео)

В одном из заповедников Африки турист заметил львиный прайд, который пытался поймать детеныша буйвола. В ответ взрослый рогатый бросился в атаку против целой группы кошачьих, чем поразил сеть.

Буйвол не остался в стороне от этой ситуации, а побежал отбивать теленка от хищников, как это видно на опубликованном видео в Reddit.

Ролик атаки буйвола против львов стал популярным — набрал более 30 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как один из львов прайда набросился на детеныша буйвола, пытаясь его поймать.

Буквально через несколько секунд в кадре появляется взрослый рогатый, который атакует представителя кошачьих. Однако вокруг молодого и старого рогатых находится целая группа львов, но это не пугает животное.

Буйвол активно отгоняет всех, кто пытается подойти к малышу. Несмотря на численное преимущество, животное дает бой хищникам, а через мгновение в кадре появляется "подкрепление" — остальное стадо диких буйволов присоединяется к помощи животных.

Далее можно увидеть, как стадо буйволов отгоняет наглых хищников. Они пытаются еще атаковать, но группа рогатых активно разгоняет кошачьих, которые после неудачных попыток отступили.

Известно, что эти кадры были сняты в одном из заповедников Африки, вероятно Намибии или ЮАР. Такая версия базируется на том, что пользователи разглядели именно капского буйвола — одного из самых сильных представителей рогатых в этом регионе, известного своей силой и отсутствием страха к хищникам.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи отметили смелость буйвола выступить против целого прайда львов ради потомства. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Буйвол защищал своего ребенка. Думаю, все родители готовы ради детей стать впереди";

"Львам еще повезло. Капский буйвол мог им переломать все кости";

"Вот то ли львы глупые, то ли голод им отключил инстинкты: перти на капского буйвола, а точнее на стадо таких, это — чистое самоубийство";

"Думаю, львы хотели воровать маленького буйволенка, но отец или мать заметили, бросившись в атаку. А когда подошло стадо, то ловить здесь львам уже было нечего".

