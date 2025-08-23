Случайно снятая баталия сокола против лисы стала вирусной (видео)

Лиса прогуливалась по пляжу как внезапно на нее с воздуха налетел сокол. Благодаря упругости и гибкости, четырехлапой удалось обмануть хищника и избежать нежелательных последствий.

После неудачного нападения сокола на лису, животное проводжувала наблюдать за вероятными действиями хищника с воздуха, как это заметно на видео в Reddit.

Ролик стал очень популярным — набрал более 45 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как лиса шла по пляжу, когда внезапно заметила сокола, который перешел в атаку против нее.

Четырехлапой пришлось быстро прижаться к земле, после чего животное резко изменило направление движения, чтобы избежать острых когтей воздушного хищника. Через мгновение лиса отбежала на несколько метров и обернулась, чтобы оценить, где сейчас находится пернатый.

Отбежав ближе к скалам, животное еще раз избежало атаки сокола — согнув тело от когтей сокола, который пролетел над ней. После двух неудачных атак воздушного хищника, лиса быстро начала бежать вдоль пляжа с места происшествия.

Пока точно неизвестно, когда и где именно были сняты эти кадры. Один из пользователей предположил, что это видео является частью документального фильма о жизни животных, которое месяц назад показывали на британском телевидении.

Реакция соцсетей

Пользователи в сети иронично отреагировали на видео с противостоянием лисы и сокола. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Эта лиса еще не знает своего истинного потенциала. Ястреб вполне мог бы быстро стать его обедом";

"Или это та самая "рыжая прыткая лиса", о котором я столько слышал?";

"Как-то я наткнулся на комментарий, где лису описывали как программное обеспечение кота внутри аппаратной оболочки собаки";

"И это правда — я там был на месте происшествия".

Ранее Фокус рассказывал, как британская семья нашла в своей ванной потерянного детеныша лисы. Кэтрин Аттертон, специалист по спасению животных, рассказала о том, что жильцы дома были шокированы, увидев напуганного лисенка в своей ванной комнате.

Впоследствии стало известно, что лиса оказалась в розыске за кражи. Один из посетителей Национального парка Гранд-Титон в штате Вайоминг (США) остановился вблизи заповедной территории на кемпинг, и впоследствии обнаружил, что у него исчезли кроссовки.