Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Випадково знята баталія сокола проти лисиці стала вірусною (відео)

Випадково знята баталія сокола проти лисиці стала вірусною
Лисиці вдалося уникнути атаки хижака | Фото: Shutterstock

Лисиця прогулювалася пляжем як раптово на неї з повітря налетів сокіл. Завдяки пруткості та гнучкості, чотирилапій вдалося обманути хижака та уникнути небажаних наслідків.

Related video

Після невдалого нападу сокола на лисицю, тварина проводжувала спостерігати за ймовірними діями хижака з повітря, як це помітно на відео в Reddit.

Ролик став дуже популярним — набрав понад 45 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як лисиця йшла пляжем, коли раптово помітила сокола, який перейшов у атаку проти неї.

Чотирилапій довелося швидко притиснутися до землі, після чого тварина різко змінила напрям руху, аби уникнути гострих пазурів повітряного хижака. За мить лисиця відбігла на кілька метрів і обернулася, аби оцінити, де наразі перебуває пернатий.

Відбігши ближче до скель, тварина ще раз уникла атаки сокола — зігнувши тіло від пазурів сокола, який пролетів понад нею. Після двох невдалих атак повітряного хижака, лисиця швидко почала бігти вздовж пляжу з місця події.

Наразі точно невідомо, коли та де саме були зняті ці кадри. Один з користувачів припустив, що це відео є частиною документального фільму про життя тварин, яке місяць тому показували на британському телебаченні.

Реакція соцмереж

Користувачі в мережі іронічно відреагували на відео з протистоянням лисиці та сокола. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

  • "Ця лисиця іще не знає свого справжнього потенціалу. Яструб цілком міг би швидко стати його обідом";
  • "Чи це той самий "рудий прудкий лис", про якого я стільки чув?";
  • "Якось я натрапив на коментар, де лисицю описували як програмне забезпечення кота всередині апаратної оболонки собаки";
  • "І це правда — я там був на місці події".

Раніше Фокус розповідав, як британська сім'я знайшла у своїй ванній загублене дитинча лисиці. Кетрін Аттертон, фахівчиня із порятунку тварин, розповіла про те, що мешканці будинку були шоковані, побачивши налякане лисеня у своїй ванній кімнаті.

Згодом стало відомо, що лисиця опинилася в розшуку за крадіжки. Один з відвідувачів Національного парку Ґранд-Тітон у штаті Вайомінг (США) зупинився поблизу заповідної території на кемпінг, та згодом виявив, що в нього зникли кросівки.