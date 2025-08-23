Випадково знята баталія сокола проти лисиці стала вірусною (відео)

Лисиця прогулювалася пляжем як раптово на неї з повітря налетів сокіл. Завдяки пруткості та гнучкості, чотирилапій вдалося обманути хижака та уникнути небажаних наслідків.

Після невдалого нападу сокола на лисицю, тварина проводжувала спостерігати за ймовірними діями хижака з повітря, як це помітно на відео в Reddit.

Ролик став дуже популярним — набрав понад 45 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як лисиця йшла пляжем, коли раптово помітила сокола, який перейшов у атаку проти неї.

Чотирилапій довелося швидко притиснутися до землі, після чого тварина різко змінила напрям руху, аби уникнути гострих пазурів повітряного хижака. За мить лисиця відбігла на кілька метрів і обернулася, аби оцінити, де наразі перебуває пернатий.

Відбігши ближче до скель, тварина ще раз уникла атаки сокола — зігнувши тіло від пазурів сокола, який пролетів понад нею. Після двох невдалих атак повітряного хижака, лисиця швидко почала бігти вздовж пляжу з місця події.

Наразі точно невідомо, коли та де саме були зняті ці кадри. Один з користувачів припустив, що це відео є частиною документального фільму про життя тварин, яке місяць тому показували на британському телебаченні.

Реакція соцмереж

Користувачі в мережі іронічно відреагували на відео з протистоянням лисиці та сокола. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Ця лисиця іще не знає свого справжнього потенціалу. Яструб цілком міг би швидко стати його обідом";

"Чи це той самий "рудий прудкий лис", про якого я стільки чув?";

"Якось я натрапив на коментар, де лисицю описували як програмне забезпечення кота всередині апаратної оболонки собаки";

"І це правда — я там був на місці події".

