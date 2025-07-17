"Модний гардероб на літо": лисицю розшукують за крадіжку взуття в туристів (відео)

Один з відвідувачів Національного парку Ґранд-Тітон у штаті Вайомінг (США) зупинився поблизу заповідної території на кемпінг, та згодом виявив, що в нього зникли кросівки. Наглядачі заказника переконані, що ймовірним крадієм є місцева лисиця.

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Наразі адміністрація Ґранд-Тітон переконана, що "підозрювана" причетна до крадіжок як мінімум 32 пар взуття у туристів, йдеться в дописі національного парку в Instagram.

"Що робить лисиця з цим взуттям? Ми досі не знаємо. Можливо, це для гри. Можливо, вона збирає матеріал для гнізда. А може — для модного гардероба?" — жартівливо пишуть представники заповідника.

Там переконані, що попри курйозність ситуації одне є зрозумілим, що більше часу ця лисиця проводить біля людей, то більша "небезпека для неї самої". Через це адміністрація парку закликає відвідувачів зберігати своє взуття всередині наметів або автомобілів.

На території самого парку розвішані кумедні плакати в стилі "Розшукується за крадіжку взуття" зі зображенням лисиці, але водночас парк нагадав важливі правила поводження з дикою природою:

"Правильно зберігайте їжу та взуття";

"Не стійте і не витріщайтеся на тварин";

"Не підманюйте диких тварин";

"Дайте дикій природі залишатися дикою".

"Навіть несвідомі дії — як-от залишати взуття надворі "про всяк випадок, якщо лисиця завітає" — вчать тварин, що люди = можливість. А це може призвести до примусового переселення тварини… або гіршого", — попереджають у парку.

Раніше Фокус повідомляв, як подружжя під час ремонту виявило лисицю на кухні. Пара, яка займається капітальним ремонтом старовинного будинку, уявити не могла, що їхнім новим "мешканцем" виявиться лісова гостя.

Згодом стало відомо, що у Львові помітили лисицю в середмісті. Користувачі в мережі висувають дві основні причини, чому дика тварина так далеко зайшла до людей.