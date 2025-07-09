У Львові до ресторану завітала неочікувана "клієнтка": в мережі відреагували (відео)

У Львові місцеві відвідувачі одного з громадських закладів помітили неочікувану гостю, яка виявилася лисицею. Користувачі висувають дві основні причини, чому дика тварина могла опинитися в середмісті.

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Кадри з візитом лісової мешканки були оприлюднені в одному з місцевих пабліків Львова в Facebook.

Наразі відео з появою дикої тварини в середмісті Львова набрав 11 тис. переглядів і викликав обговорення місцевих.

За словами очевидців, інцидент стався на вулиці Василя Стуса. Люди кажуть, що дика тварина доволі без страху переміщалася посеред закладу між альтанками та столиками на відкритій терасі.

Судячи з кадрів, тварина швидко побачила оператора та втекла з поля зору. Перед тим, як зникнути тварина намагалася побачити людину з камерою, а потім — остаточно зникла з кадру.

Реакція соцмереж

Серед ймовірних причин, чому лисиця опинилася в центрі міста, називають дві — запах їжі з закладу або пересування до найкращого місця перебування.

Найбільше користувачі підтримали наступні репліки:

"Це норм. Так завжди й було. Не було телефонів, щоб знімати";

"Менше б Садовий [міський голова Львова — ред.] землі продавав, то і лисиці мали б де жити";

"Ой, новина! У Снопківському парку та Залізних Водах періодично забрідають. На Тарнавського, наприклад, тхорі бігають";

"Вчора теж бачили, по дорозі йшла в Грибовичах";

"Як їжака бачать, то земля зупиняється, всі біжать за молоком, а, як лисиця, то вже все — істерика і хоч би хто дав гомілку".

Раніше Фокус розповідав, як чоловік думав, що врятував кошеня, але це була лисиця. Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт.

Згодом повідомлялося, як подружжя виявило лисицю під час ремонту на кухні. Пара уявити не могла, що їхнім новим "мешканцем" виявиться дика лисиця, що затишно влаштувалася просто на кухонній стільниці.