Ремонт ішов за планом, поки подружжя не знайшло лисицю у себе на кухні (відео)

Пара, яка займається капітальним ремонтом старовинного будинку у Великій Британії, і уявити не могла, що їхнім новим "мешканцем" виявиться дика лисиця, що затишно влаштувалася просто на кухонній стільниці.

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Крісті Гамільтон, блогерка, яка документує процес реконструкції вікторіанського житла 1870-х років в Instagram, опублікувала вірусне відео з пухнастим непроханим гостем.

Ролик уже набрав понад 6,4 мільйона переглядів і 328 тисяч лайків.

"POV: Ви доходите до тієї стадії ремонту, коли вас уже ніщо не може здивувати... а потім — лисиця на кухні", — свідчить напис у відео.

Гамільтон з гумором зазначила в підписі, що їхній дім сповнений сюрпризів.

"Ідеальний час для нового вихованця, чи не так? Що нам робити?", — ставить запитання британка.

Пара придбала будинок через аукціон і самостійно зайнялася його відновленням: від усунення протікань до встановлення водопроводу та електрики. За шість місяців вони вклали близько приблизно $12,800 (приблизно 533 тисячі гривень). За словами Гамільтон, на тлі всіх труднощів лисиця стала, мабуть, найчарівнішим сюрпризом.

Лисиця забралася ну кухонну стільницю Фото: Instagram

У Королівському товаристві із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) зазначили, що такі випадки рідкісні, але можливі: двері можуть залишатися відчиненими під час робіт, і деякі дикі тварини досить сміливі, щоб зазирнути всередину. RSPCA радить зберігати спокій і надати звірові вільний шлях до виходу. Якщо лисиця не йде або виглядає пораненою, слід звернутися до професійних рятувальників.

Користувачі Instagram з ентузіазмом відреагували на зустріч із "домашньою лисицею".

"Вираз її мордочки ніби каже, що ти робиш у моєму домі?", "Я б точно залишила її собі", "Новий бариста знайдений", "Тепер будинок належить їй, без варіантів", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що студент кинув навчання і побудував своїми руками будинок у джунглях. Роберт Леннокс-Хвенекілде, 22-річний житель Копенгагена (Данія), відмовився від університетської лави заради життя в лісах Колумбії, де побудував собі житло, доглядає за садом з авокадо і мріє про повну самодостатність.

Також стало відомо, що жінка зазирнула у ванну кімнату в готельному номері і розлютилася. Туристка поскаржилася на відсутність приватності у своїй кімнаті. Туалет і душ виявилися повністю відкритими. Користувачам соцмереж не сподобалася нова спірна тенденція оформлення готелів, але експерти бачать користь.