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Ремонт ішов за планом, поки подружжя не знайшло лисицю у себе на кухні (відео)

Подружжя помітило дику лисицю на кухні під час ремонту старовинного будинку
Фото: Instagram | Подружжя Гамільтон робить ремонт старовинного будинку

Пара, яка займається капітальним ремонтом старовинного будинку у Великій Британії, і уявити не могла, що їхнім новим "мешканцем" виявиться дика лисиця, що затишно влаштувалася просто на кухонній стільниці.

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Крісті Гамільтон, блогерка, яка документує процес реконструкції вікторіанського житла 1870-х років в Instagram, опублікувала вірусне відео з пухнастим непроханим гостем.

Ролик уже набрав понад 6,4 мільйона переглядів і 328 тисяч лайків.

"POV: Ви доходите до тієї стадії ремонту, коли вас уже ніщо не може здивувати... а потім — лисиця на кухні", — свідчить напис у відео.

Гамільтон з гумором зазначила в підписі, що їхній дім сповнений сюрпризів.

"Ідеальний час для нового вихованця, чи не так? Що нам робити?", — ставить запитання британка.

Пара придбала будинок через аукціон і самостійно зайнялася його відновленням: від усунення протікань до встановлення водопроводу та електрики. За шість місяців вони вклали близько приблизно $12,800 (приблизно 533 тисячі гривень). За словами Гамільтон, на тлі всіх труднощів лисиця стала, мабуть, найчарівнішим сюрпризом.

Подружжя помітило дику лисицю на кухні під час ремонту старовинного будинку Fullscreen
Лисиця забралася ну кухонну стільницю
Фото: Instagram

У Королівському товаристві із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) зазначили, що такі випадки рідкісні, але можливі: двері можуть залишатися відчиненими під час робіт, і деякі дикі тварини досить сміливі, щоб зазирнути всередину. RSPCA радить зберігати спокій і надати звірові вільний шлях до виходу. Якщо лисиця не йде або виглядає пораненою, слід звернутися до професійних рятувальників.

Користувачі Instagram з ентузіазмом відреагували на зустріч із "домашньою лисицею".

"Вираз її мордочки ніби каже, що ти робиш у моєму домі?", "Я б точно залишила її собі", "Новий бариста знайдений", "Тепер будинок належить їй, без варіантів", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що студент кинув навчання і побудував своїми руками будинок у джунглях. Роберт Леннокс-Хвенекілде, 22-річний житель Копенгагена (Данія), відмовився від університетської лави заради життя в лісах Колумбії, де побудував собі житло, доглядає за садом з авокадо і мріє про повну самодостатність.

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