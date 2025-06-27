Жінка зазирнула у ванну кімнату в готельному номері і розлютилася: що вона побачила

Туристка поскаржилася на відсутність приватності в готельному номері. Туалет і душ виявилися повністю відкритими. Користувачам соцмереж не сподобалася нова спірна тенденція оформлення готелів, але експерти бачать користь.

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У TikTok набирає популярності відео, що критикує дизайн готельного номера з відкритою ванною кімнатою без дверей і стін, що відокремлюють туалет і душ. Ролик викликав бурхливе обговорення і увагу до спірної тенденції в оформленні готелів.

Відео було опубліковано користувачем @georgie_lw. У ньому зображено ванну кімнату готелю, де унітаз і душ розташовані просто в житловому просторі, практично не відокремлюючись від спальні.

"Я не можу бути єдиною, хто не розуміє, навіщо готелі роблять такі номери? Поверніть окремі ванні, будь ласка", — йдеться у підписі.

Видання Newsweek зазначає, що цей тип планування стає дедалі поширенішим у бутик-готелях і сучасних готелях. Експерти пояснюють популярність відкритого дизайну поєднанням естетики, економії простору та витрат.

Бре Ханс, власниця дизайн-студії InHance, заявила, що такий підхід дає змогу використовувати кожен квадратний дюйм і робить приміщення візуально просторішим. Аналогічної думки дотримується і дизайнер Томас Борчердінг, підкреслюючи візуальні переваги: "Більше світла, менше перегородок, єдиний стиль".

Однак обидва експерти визнають, що у таких рішень є суттєві недоліки. Відсутність приватності може бути вкрай незручною для сімей, ділових партнерів або друзів, які подорожують разом. За словами Борчердінга, це може заважати дотриманню розкладу та комфорту.

Подібний тип планування стає дедалі поширенішим у бутик-готелях і сучасних готелях Фото: TikTok

Інші фахівці вказують і на комерційні вигоди. Бар Закхайм, співвласник Better Place Design & Build, зазначив, що такі кімнати легше і швидше прибирати, а також дешевше будувати.

"Це може мати стильний і сучасний вигляд, але далеко не завжди зручно", — визнав він.

Поки готельні бренди експериментують з "інноваціями", туристи в соцмережах просять повернути хоча б двері в туалет. Відео викликало хвилю обговорень і нагадало, що іноді класичні рішення — найкращі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що жінка перетворила гараж на затишний будинок і здає його в оренду. Брі Делла Рокка знайшла оригінальний спосіб залишитися у Вільямстауні (США), попри високі ціни на житло. Вона перетворила гараж на дві машини на невеликий будинок для оренди, який тепер забезпечує стабільний дохід.