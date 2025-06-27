Жінка зазирнула у ванну кімнату в готельному номері і розлютилася: що вона побачила
Туристка поскаржилася на відсутність приватності в готельному номері. Туалет і душ виявилися повністю відкритими. Користувачам соцмереж не сподобалася нова спірна тенденція оформлення готелів, але експерти бачать користь.
У TikTok набирає популярності відео, що критикує дизайн готельного номера з відкритою ванною кімнатою без дверей і стін, що відокремлюють туалет і душ. Ролик викликав бурхливе обговорення і увагу до спірної тенденції в оформленні готелів.
Відео було опубліковано користувачем @georgie_lw. У ньому зображено ванну кімнату готелю, де унітаз і душ розташовані просто в житловому просторі, практично не відокремлюючись від спальні.
"Я не можу бути єдиною, хто не розуміє, навіщо готелі роблять такі номери? Поверніть окремі ванні, будь ласка", — йдеться у підписі.
Видання Newsweek зазначає, що цей тип планування стає дедалі поширенішим у бутик-готелях і сучасних готелях. Експерти пояснюють популярність відкритого дизайну поєднанням естетики, економії простору та витрат.
Бре Ханс, власниця дизайн-студії InHance, заявила, що такий підхід дає змогу використовувати кожен квадратний дюйм і робить приміщення візуально просторішим. Аналогічної думки дотримується і дизайнер Томас Борчердінг, підкреслюючи візуальні переваги: "Більше світла, менше перегородок, єдиний стиль".
Однак обидва експерти визнають, що у таких рішень є суттєві недоліки. Відсутність приватності може бути вкрай незручною для сімей, ділових партнерів або друзів, які подорожують разом. За словами Борчердінга, це може заважати дотриманню розкладу та комфорту.
Інші фахівці вказують і на комерційні вигоди. Бар Закхайм, співвласник Better Place Design & Build, зазначив, що такі кімнати легше і швидше прибирати, а також дешевше будувати.
"Це може мати стильний і сучасний вигляд, але далеко не завжди зручно", — визнав він.
Поки готельні бренди експериментують з "інноваціями", туристи в соцмережах просять повернути хоча б двері в туалет. Відео викликало хвилю обговорень і нагадало, що іноді класичні рішення — найкращі.
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