Женщина заглянула в ванную комнату в гостиничном номере и пришла в ярость: что она увидела

Туристка пожаловалась на отсутствие приватности в гостиничном номере. Туалет и душ оказались полностью открыты. Пользователям соцсетей не понравилась новая спорная тенденция оформления отелей, но эксперты видят пользу.

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В TikTok набирает популярность видео, критикующее дизайн гостиничного номера с открытой ванной комнатой без дверей и стен, отделяющих туалет и душ. Ролик вызвал бурное обсуждение и внимание к спорной тенденции в оформлении отелей.

Видео было опубликовано пользователем @georgie_lw. В нем запечатлена ванная комната отеля, где унитаз и душ находятся прямо в жилом пространстве, практически не отделяясь от спальни.

"Я не могу быть единственной, кто не понимает, зачем отели делают такие номера? Верните отдельные ванные, пожалуйста", — говорится в подписи.

Издание Newsweek отмечает, что этот тип планировки становится все более распространенным в бутик-отелях и современных гостиницах. Эксперты объясняют популярность открытого дизайна сочетанием эстетики, экономии пространства и затрат.

Бре Ханс, владелица дизайн-студии InHance, заявила, что такой подход позволяет использовать каждый квадратный дюйм и делает помещения визуально просторнее. Аналогичного мнения придерживается и дизайнер Томас Борчердинг, подчеркивая визуальные преимущества: "Больше света, меньше перегородок, единый стиль".

Однако оба эксперта признают, что у таких решений есть существенные недостатки. Отсутствие приватности может быть крайне неудобным для семей, деловых партнеров или друзей, путешествующих вместе. По словам Борчердинга, это может мешать соблюдению расписания и комфорту.

Подобный тип планировки становится все более распространенным в бутик-отелях и современных гостиницах Фото: TikTok

Другие специалисты указывают и на коммерческие выгоды. Бар Закхайм, совладелец Better Place Design & Build, отметил, что такие комнаты легче и быстрее убирать, а также дешевле строить.

"Это может выглядеть стильно и современно, но далеко не всегда удобно", — признал он.

Пока гостиничные бренды экспериментируют с "инновациями", туристы в соцсетях просят вернуть хотя бы двери в туалет. Видео вызвало волну обсуждений и напомнило, что иногда классические решения — лучшие.

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