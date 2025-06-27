Студент кинув навчання і побудував своїми руками будинок у джунглях (відео)

Роберт Леннокс-Хвенекілде, 22-річний мешканець Копенгагена (Данія), відмовився від університетської лави заради життя в джунглях Колумбії, де побудував власний дім, доглядає за садом з авокадо і мріє про повну самодостатність.

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На купленій ділянці не було абсолютно ніяких будівель, лише дика природа і невеликий струмок із прісною водою. Про це він розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

Натхненний подорожжю Центральною та Південною Америкою, Роберт вирішив, що традиційний шлях "університет — офіс — іпотека" не для нього. Натомість він придбав три гектари землі в північній Колумбії за 34 тисячі фунтів стерлінгів і почав будувати будинок з нуля без досвіду, але з підтримкою YouTube.

"Коли мені було 19, я зустрів багато людей, які жили інакше — і були щасливі. Це стало поворотною точкою", — розповів він.

На новій ділянці не було нічого, крім дикої природи та доступу до невеликого джерела води. Роберт самостійно заклав фундамент, спорудив дах, звів до мінімуму використання цементу, і почав облаштовувати побут. Йому допомагають знайдені матеріали та ентузіазм.

"Для мене завжди було мрією побудувати будинок своїми руками. І нехай я навіть не знав, як тримати молоток — я знав, що впораюся", — сказав Роберт.

Наразі молодий чоловік вирощує фрукти, доглядає за садом авокадо і мріє виробляти олію та шоколад. Він також планує виділити на ділянці зону для зникаючих видів мавп.

Попри те, що його час від часу турбують змії, Роберт називає життя в джунглях "безпечним і надихаючим".

"Набагато небезпечніше — водити машину. А тут я почуваюся живим", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що у США продають незвичайний будинок на випадок ядерного удару. Колишня ракетна шахта Atlas E з 1950-х років стала найбільш популярним об'єктом нерухомості. Підземний рівень, розрахований на виживання в разі ядерної атаки, оснащений індустріальною кухнею, житловими приміщеннями та ліфтом.