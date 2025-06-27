Студент бросил учебу и построил своими руками дом в джунглях (видео)

Роберт Леннокс-Хвенекилде, 22-летний житель Копенгагена (Дания), отказался от университетской скамьи ради жизни в джунглях Колумбии, где построил собственный дом, ухаживает за садом с авокадо и мечтает о полной самодостаточности.

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На купленном участке не было абсолютно никаких построек, лишь дикая природа и небольшой ручей с пресной водой. Об этом он рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Вдохновленный путешествием по Центральной и Южной Америке, Роберт решил, что традиционный путь "университет – офис – ипотека" не для него. Вместо этого он приобрел три гектара земли в северной Колумбии за 34 тысячи фунтов стерлингов и начал строить дом с нуля без опыта, но с поддержкой YouTube.

"Когда мне было 19, я встретил много людей, которые жили иначе — и были счастливы. Это стало поворотной точкой", — рассказал он.

На новом участке не было ничего, кроме дикой природы и доступа к небольшому источнику воды. Роберт самостоятельно заложил фундамент, соорудил крышу, свел к минимуму использование цемента, и начал обустраивать быт. Ему помогают найденные материалы и энтузиазм.

"Для меня всегда было мечтой построить дом своими руками. И пусть я даже не знал, как держать молоток — я знал, что справлюсь", — сказал Роберт.

Сейчас молодой человек выращивает фрукты, ухаживает за садом авокадо и мечтает производить масло и шоколад. Он также планирует выделить на участке зону для исчезающих видов обезьян.

Несмотря на то, что его время от времени тревожат змеи, Роберт называет жизнь в джунглях "безопасной и вдохновляющей".

"Гораздо опаснее — водить машину. А здесь я чувствую себя живым", — добавил он.

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