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МирФан

Ремонт шел по плану, пока супруги не нашли лису у себя на кухне (видео)

Супруги заметили дикую лису на кухне во время ремонт старинного дома
Фото: Instagram | Супруги Гамильтон делают ремонт старинного дома

Пара, занимающаяся капитальным ремонтом старинного дома в Великобритании, и представить не могла, что их новым "жильцом" окажется дикая лиса, уютно устроившаяся прямо на кухонной столешнице.

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Кристи Гамильтон, блогерша, документирующая процесс реконструкции викторианского жилья 1870-х годов в Instagram, опубликовала вирусное видео с пушистым незваным гостем.

Ролик уже набрал более 6,4 миллиона просмотров и 328 тысяч лайков.

"POV: Вы доходите до той стадии ремонта, когда вас уже ничто не может удивить… а потом — лиса на кухне", — гласит надпись в видео.

Гамильтон с юмором отметила в подписи, что их дом полон сюрпризов.

"Идеальное время для нового питомца, не правда ли? Что нам делать?", — задает вопрос британка.

Пара приобрела дом через аукцион и самостоятельно занялась его восстановлением: от устранения протечек до установки водопровода и электрики. За шесть месяцев они вложили около примерно $12,800 (примерно 533 тысячи гривен). По словам Гамильтон, на фоне всех трудностей лиса стала, пожалуй, самым обаятельным сюрпризом.

Супруги заметили дикую лису на кухне во время ремонт старинного дома Fullscreen
Лиса забралась ну кухонную столешницу
Фото: Instagram

В Королевском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) отметили, что такие случаи редки, но возможны: двери могут оставаться открытыми во время работ, и некоторые дикие животные достаточно смелы, чтобы заглянуть внутрь. RSPCA советует сохранять спокойствие и предоставить зверю свободный путь к выходу. Если лиса не уходит или выглядит раненой, следует обратиться к профессиональным спасателям.

Пользователи Instagram с энтузиазмом отреагировали на встречу с "домашней лисой".

"Выражение ее мордочки будто говорит, что ты делаешь в моем доме?", "Я бы точно оставила ее себе", "Новый бариста найден", "Теперь дом принадлежит ей, без вариантов", — писали они.

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