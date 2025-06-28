Ремонт шел по плану, пока супруги не нашли лису у себя на кухне (видео)

Пара, занимающаяся капитальным ремонтом старинного дома в Великобритании, и представить не могла, что их новым "жильцом" окажется дикая лиса, уютно устроившаяся прямо на кухонной столешнице.

Related video

Кристи Гамильтон, блогерша, документирующая процесс реконструкции викторианского жилья 1870-х годов в Instagram, опубликовала вирусное видео с пушистым незваным гостем.

Ролик уже набрал более 6,4 миллиона просмотров и 328 тысяч лайков.

"POV: Вы доходите до той стадии ремонта, когда вас уже ничто не может удивить… а потом — лиса на кухне", — гласит надпись в видео.

Гамильтон с юмором отметила в подписи, что их дом полон сюрпризов.

"Идеальное время для нового питомца, не правда ли? Что нам делать?", — задает вопрос британка.

Пара приобрела дом через аукцион и самостоятельно занялась его восстановлением: от устранения протечек до установки водопровода и электрики. За шесть месяцев они вложили около примерно $12,800 (примерно 533 тысячи гривен). По словам Гамильтон, на фоне всех трудностей лиса стала, пожалуй, самым обаятельным сюрпризом.

Лиса забралась ну кухонную столешницу Фото: Instagram

В Королевском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) отметили, что такие случаи редки, но возможны: двери могут оставаться открытыми во время работ, и некоторые дикие животные достаточно смелы, чтобы заглянуть внутрь. RSPCA советует сохранять спокойствие и предоставить зверю свободный путь к выходу. Если лиса не уходит или выглядит раненой, следует обратиться к профессиональным спасателям.

Пользователи Instagram с энтузиазмом отреагировали на встречу с "домашней лисой".

"Выражение ее мордочки будто говорит, что ты делаешь в моем доме?", "Я бы точно оставила ее себе", "Новый бариста найден", "Теперь дом принадлежит ей, без вариантов", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что студент бросил учебу и построил своими руками дом в джунглях. Роберт Леннокс-Хвенекилде, 22-летний житель Копенгагена (Дания), отказался от университетской скамьи ради жизни в лесах Колумбии, где построил себе жилье, ухаживает за садом с авокадо и мечтает о полной самодостаточности.

Также стало известно, что женщина заглянула в ванную комнату в гостиничном номере и пришла в ярость. Туристка пожаловалась на отсутствие приватности в своей комнате. Туалет и душ оказались полностью открыты. Пользователям соцсетей не понравилась новая спорная тенденция оформления отелей, но эксперты видят пользу.