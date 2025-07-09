Во Львове ресторан посетила неожиданная "клиентка": в сети отреагировали (видео)

Во Львове местные посетители одного из общественных заведений заметили неожиданную гостью, которой оказалась лисой. Пользователи выдвигают две основные причины, почему дикое животное могло оказаться в центре города.

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Кадры с визитом лесной жительницы были обнародованы в одном из местных пабликов Львова в Facebook.

Сейчас видео с появлением дикого животного в центре Львова набрал 11 тыс. просмотров и вызвал обсуждение местных.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Василия Стуса. Люди говорят, что дикое животное довольно без страха перемещалось посреди заведения между беседками и столиками на открытой террасе.

Судя по кадрам, животное быстро увидело оператора и скрылось из поля зрения. Перед тем, как исчезнуть животное пыталось увидеть человека с камерой, а затем — окончательно исчезло из кадра.

Реакция соцсетей

Среди вероятных причин, почему лиса оказалась в центре города, называют две — запах еды из заведения или передвижения к лучшему месту пребывания.

Больше всего пользователи поддержали следующие реплики:

"Это нормально. Так всегда и было. Не было телефонов, чтобы снимать";

"Меньше бы Садовый [городской голова Львова — ред.] земли продавал, то и лисы имели бы где жить";

"Ой, новость! В Снопковском парке и Железных Водах периодически забредают. На Тарнавского, например, хорьки бегают";

"Вчера тоже видели, по дороге шла в Грибовичах";

"Как ежа видят, то земля останавливается, все бегут за молоком, а, как лиса, то уже все — истерика и хоть бы кто дал голень".

Ранее Фокус рассказывал, как мужчина думал, что спас котенка, но это была лиса. Видео со спасением крошечного существа собрало более 38,1 миллиона просмотров, превратившись в настоящий интернет-хит.

Впоследствии сообщалось, как супруги обнаружили лису во время ремонта на кухне. Пара представить не могла, что их новым "жильцом" окажется дикая лиса, уютно устроившаяся прямо на кухонной столешнице.