"Модный гардероб на лето": лису разыскивают за кражу обуви у туристов (видео)

Один из посетителей Национального парка Гранд-Титон в штате Вайоминг (США) остановился вблизи заповедной территории на кемпинг, и впоследствии обнаружил, что у него исчезли кроссовки. Смотрители заказника убеждены, что вероятным вором является местная лиса.

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Сейчас администрация Гранд-Титон убеждена, что "подозреваемая" причастна к кражам как минимум 32 пар обуви у туристов, говорится в заметке национального парка в Instagram.

"Что делает лиса с этой обувью? Мы до сих пор не знаем. Возможно, это для игры. Возможно, она собирает материал для гнезда. А может — для модного гардероба?" — шутливо пишут представители заповедника.

Там убеждены, что несмотря на курьезность ситуации одно понятно, чем больше времени эта лиса проводит возле людей, тем больше "опасность для нее самой". Поэтому администрация парка призывает посетителей хранить свою обувь внутри палаток или автомобилей.

На территории самого парка развешаны забавные плакаты в стиле "Разыскивается за кражу обуви" с изображением лисы, но в то же время парк напомнил важные правила обращения с дикой природой:

"Правильно храните еду и обувь";

"Не стойте и не пялитесь на животных";

"Не подманивайте диких животных";

"Дайте дикой природе оставаться дикой".

"Даже бессознательные действия — например, оставлять обувь на улице "на всякий случай, если лиса придет" — учат животных, что люди = возможность. А это может привести к принудительному переселению животного... или хуже", — предупреждают в парке.

Ранее Фокус сообщал, как супруги во время ремонта обнаружили лису на кухне. Пара, которая занимается капитальным ремонтом старинного дома, представить не могла, что их новым "жильцом" окажется лесная гостья.

Впоследствии стало известно, что во Львове заметили лису в центре города. Пользователи в сети выдвигают две основные причины, почему дикое животное так далеко зашло к людям.