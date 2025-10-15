Захищав своє потомство: буйвол вступив у бій проти цілого прайду левів і переміг (відео)

В одному з заповідників Африки турист помітив левовий прайд, який намагався вполювати дитинча буйвола. У відповідь дорослий рогатий кинувся в атаку проти цілої групи котячих, чим вразив мережу.

Буйвол не залишився осторонь цієї ситуації, а побіг відбивати теля від хижаків, як це видно на опублікованому відео в Reddit.

Ролик атаки буйвола проти левів став популярним — набрав понад 30 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як один з левів прайду накинувся на дитинча буйвола, намагаючись його вполювати.

Буквально за кілька секунд у кадрі з'являється дорослий рогатий, який атакує представника котячих. Однак довкола молодого та старого рогатих перебуває ціла група левів, але це не лякає тварину.

Буйвол активно відганяє всіх, хто намагається підійти до малого. Попри чисельну перевагу, тварина дає бій хижакам, а за мить в кадрі з'являється "підкріплення" — решта стада диких буйволів долучається до допомоги тварин.

Далі можна побачити, як стадо буйволів відганяє нахабних хижаків. Вони намагаються ще атакувати, але група рогатих активно розганяє котячих, які після невдалих спроб відступили.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті в одному з заповідників Африки, ймовірно Намібії чи ПАР. Така версія базується на тому, що юзери розгледіли саме капського буйвола — одного з найсильніших представників рогатих у цьому регіоні, відомого своєю силою та відсутністю страхом до хижаків.

У коментарях до популярного ролика, користувачі відзначили сміливість буйвола виступити проти цілого прайду левів заради потомства. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Буйвол захищав свою дитину. Думаю, всі батьки готові заради дітей стати попереду";

"Левам ще пощастило. Капський буйвол міг їм переламати всі кістки";

"От чи то леви дурні, чи голод їм відключив інстинкти: перти на капського буйвола, а точніше на стадо таких, це — чисте самогубство";

"Думаю, леви хотіли красти мале буйволеня, але батько чи мати помітили, кинувшись в атаку. А коли підійшло стадо, то ловити тут левам уже було нічого".

