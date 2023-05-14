Епічна битва. Жорстоку сутичку двох великих самців гризлі змогли побачити на Алясці (відео)

Фотограф дикої природи зробив унікальні кадри битви між самцями ведмедів за право домінувати у шлюбний період.

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Фотограф Бред Джозефс зміг зняти на відео сутичку двох великих гризлі і, за його словами, це була епічна битва, яка була найдовшою і найінтенсивнішою бійкою між такими ведмедями з усіх, що він коли-небудь бачив, пише Live Science.

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Бред Джозефс відвідав національний парк та заповідник Лейк-Кларк, розташований на півдні Аляски, США, щоб спостерігати за життям диких тварин. Йому пощастило стати свідком жорстокого бою між двома нерівними по силі гризлі. Один ведмідь був більшим і старшим за іншого, і обидва хижаки боролися за право домінувати під час шлюбного періоду.

Фотограф дикої природи зміг зробити унікальне відео цієї сутички та розмістив його на своєму каналі в YouTube, яке на момент публікації новини набрало вже 425 тисяч переглядів. За словами Джозефса, бійка тривала майже 9 хвилин і це була найдовша і найінтенсивніша подібна бійка між гризлі з усіх, що він коли-небудь спостерігав.

На відео можна побачити, що бій почався в положенні на чотирьох лапах, після чого ведмеді стали на дві лапи і продовжили з'ясовувати, хто ж із них головний самець під час шлюбного періоду цих хижаків. Через деякий час, здавалося б, ведмеді втомилися, але потім вони зібралися з силами й продовжили бійку. Зрештою, один із ведмедів програв битву і відступив, схиливши голову на знак підпорядкування.

Гризлі, які стоять на чотирьох лапах, можуть мати зріст від 1 до 1,5 метрів, а коли вони стають на дві лапи, то їх зріст досягає 2,7 метрів. При цьому самці ведмедів гризлі можуть важити до 400 кг.

Під час шлюбного періоду, який триває з травня до липня, дуже часто великі самці проганяють дрібніших родичів. Але якщо гризлі мають приблизно однаковий розмір, то починається бійка за домінування.

У штаті Аляска проживає половина із 60 тисяч гризлі, які живуть у Північній Америці.

Як уже писав Фокус у США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше зняли як миються горбаті кити. Дослідникам вдалося зняти цікавий момент, як горбачі "чистять пір'я" на морському дні.