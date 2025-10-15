От расцвета до пустоши: блогер решил поискать призраков в тысячелетнем замке (видео)

Замок Кастелло ди Помаро повидал за почти 1000 лет истории расцвет, упадок и падение. Однако мистическую славу локация начала получать буквально несколько десятков лет назад.

Американский блогер Джош решил исследовать историю этого места и являются ли правдивыми слухи о необычной паранормальной активности. Об этом он рассказал в ролике на своем канале в Youtube.

История Кастелло-ди-Помаро берет свое начало еще в XII веке, когда могущественный род Алерамичи возвел его на стратегическом холме для охраны границ своих владений. Выгодное расположение помогало держать под контролем здешнюю равнину, торговые пути и местные перевалы.

В XV веке замок сменил владельцев — им стал род Палеологов, которые превратили его из военной крепости в изысканную резиденцию. Но два века спустя замок пережил первое значительное потрясение — в 1637 году во время Тридцатилетней войны испанские войска атаковали крепость, взорвали ее стены и разрушили большую часть внешних укреплений.

Впоследствии усадьбу и замок восстановили, но за это место сменило три рода владельцев — Ардицонне, Далла Валле, Кальви ди Берголо в течение 350 лет. Наибольшую беду имение претерпело во время Второй мировой, когда его превратили в больницу, а также временно реквизировали под санаторий и штаб войск.

Кастелло-ди-Помаро вид с высоты Фото: Скрин видео

Сейчас это место давно отреставрировано и находилось в частной собственности до 2022 года, где проводили пышные балы, свадебные вечера и заведения. Однако именно тогда итальянские власти изъяли имение у владельца из-за финансовых махинаций.

После 1960-х годов начинают появляться сообщения о необычных шумах, скрипах, тенях, которые видели и слышали местные, работники замка и урбанистические исследователи. В то же время из видео становится понятно, что помещение имеет очень необычную акустику, перепады теней и световые эффекты.

Американский блогер тщательно изучил местность, залы и помещения пустующего замка — часть поместья до сих пор находится в аварийном состоянии. Как говорит Джош в своем ролике, дальнейшая судьба этого места остается неопределенной, оно закрыто для посетителей, а количество сталкеров и охотников за паранормальными постепенно растет.

