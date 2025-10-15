Від розквіту до пустки: блогер вирішив пошукати привидів у тисячорічному замку (відео)

Замок Кастелло ді Помаро побачив за майже 1000 років історії розквіт, занепад і падіння. Однак містичну славу локація почала отримувати буквально кілька десятків років тому.

Американський блогер Джош вирішив дослідити історію цього місця та чи є правдивими чутки про незвичну паранормальну активність. Про це він розповів у ролику на своєму каналі в Youtube.

Історія Кастелло-ді-Помаро бере свій початок ще у XII столітті, коли могутній рід Алерамічі звів його на стратегічному пагорбі для охорони кордонів своїх володінь. Вигідне розташування допомагало тримати під контролем тутешню рівнину, торгівельні шляхи та місцеві перевали.

У XV столітті замок змінив власників — ним став рід Палеологів, які перетворили його з військової фортеці на вишукану резиденцію. Та два століття потому замок пережив перше значне потрясіння — в 1637 році під час Тридцятилітньої війни іспанські війська атакували фортецю, підірвали її стіни та зруйнували більшу частину зовнішніх укріплень.

Згодом обійстя та замок відновили, але за це місце змінило три роди власників — Ардіцонне, Далла Валле, Кальві ді Берголо протягом 350 років. Найбільшого лиха маєток зазнав під час Другої світової, коли його перетворили на лікарню, а також тимчасово реквізували під санаторій і штаб військ.

Кастелло-ді-Помаро вид з висоти Фото: Скрін відео

Нині це місце давно відреставроване та перебував у приватній власності аж 2022 року, де проводили пишні бали, весільні вечори та заклади. Однак саме тоді італійська влада вилучила маєток у власника через фінансові махінації.

Після 1960-х років починають з'являтися повідомлення про незвичні шуми, скрипи, тіні, які бачили та чули місцеві, працівники замку та урбаністичні дослідники. Водночас з відео стає зрозуміло, що приміщення має дуже незвичну акустику, перепади тіней та світлові ефекти.

Американський блогер ретельно вивчив місцевість, зали та приміщення порожнього замку — частина маєтку досі перебуває в аварійному стані. Як говорить Джош у своєму ролику, подальша доля цього місця залишається невизначеною, воно зачинене для відвідувачів, а кількість сталкерів і мисливців за паранормальних поступово зростає.

