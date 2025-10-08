Готель став "паранормальним" місцем: клієнтам пропонують "ловити" примар за гроші (відео)

Один з найстаріших готелів-казино El Cortez в американському Лас-Вегасі має моторошну славу місця з високою паранормальною активністю. Тому заклад вирішив оплатити нагороду тим, хто "спіймає" привида за допомогою фото та відео.

Сам заклад готовий виплатити $5 тисяч (207 тис. грн) усім, хто зможе вловити потойбічні знаки на обладнання, пише видання Strange Days News.

Мисливці за привидами ловлять паранормальну активність в готелі El Cortez

Журналісти пишуть, що легендарний готель El Cortez, який став місцем проведення, є найстаріший діючий готель міста, зведений ще у 1941 році. За десятиліття він встиг обрости історіями про мафіозні оборудки, загадкові смерті та появи привидів.

Переможець отримає шанс провести вихідні серед цих стін, досліджуючи примарні коридори готелю на Фремонт-стріт, відомій як "Стара Стріп". Йому нададуть повний набір професійного обладнання мисливця на привидів — EMF-детектори, аудіорекордери EVP та теплові сенсори.

Завданням для відвідувачів буде знайти й зафіксувати будь-які ознаки надприродної активності в готелі, підвалі та навіть у залах закладу Учасник повинен буде підготувати фото- та відеодокази, створити детальний звіт, описавши усе, що здасться моторошним або дивим.

"За легендами, у підвалі El Cortez можуть зберігатися кремовані рештки колишніх працівників. Цей факт лише підсилює відчуття загадковості й страху, перетворюючи конкурс на справжню пригоду для тих, хто не боїться зустрічі з потойбічним", — вказують журналісти.

Раніше Фокус розповідав про 5 найбільш відвідуваних привидами місць у Європі. Легендарні місця, оповиті моторошними історіями та незрозумілими явищами, притягують до себе любителів паранормальних явищ.

Згодом стало відомо, що чоловік спіймав на камеру привида. Після перегляду запису відео камери він був шокований тим, що побачив, як вважає, паранормальну активність.