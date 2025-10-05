Камера зафіксувала появу привида: чоловік вважає це "зловісним попередженням" (відео)

Мешканець американського штату Філадельфія Шейн Ірвін отримав повідомлення від камери спостереження про рух біля дверей свого дому. Після перегляду запису відео камери він був шокований тим, що побачив, як вважає, привида.

На відео помітно білу тінь, що рухається тротуаром серед білого дня, перш ніж зникнути у повітрі, повідомляє The Mirror.

42-річний Шейн Ірвін розповів, що отримав сповіщення приблизно о 20:00, що хтось стоїть біля його дверей. Однак, переглянувши запис, там нікого не було видно, доки він не помітив дивну білу тінь.

Сам чоловік, фаната горорів, відзначає, що відео стає ніби "моторошнішим попередженням" через те, що він живе навпроти кладовища. Американець говорить, що був вражений від цих кадрів.

"Дзвінок сповістив мене, що хтось біля дверей, але спершу я нічого не побачив. Потім помітив. Я переглядав запис, напевно, хвилин 15. Я був вражений", — продовжив Шейн.

Американець однозначно переконаний в тому, що це була паранормальна сутність. На цю версію чоловіка наштовхують кілька думок.

"Однозначно думаю, що це привид. Це не той час доби, коли буває туман. Це занадто ідеально, щоб бути чимось іншим. Таке зазвичай не трапляється серед білого дня", — наводить такі аргументи мешканець США.

Він додає, що бачив подібні відео в інтернеті, але вони були зняті "завжди вночі та дуже розмиті". Водночас його запис, переконаний Шейн, є дуже чітким, а самі кадри показав близьким.

"Я показав запис сестрі та кільком друзям, які вірять у привидів, і вони сказали, що я точно щось зафіксував", — резюмує чоловік.

