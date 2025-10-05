Камера зафиксировала появление призрака: мужчина считает это "зловещим предупреждением" (видео)

Житель американского штата Филадельфия Шейн Ирвин получил сообщение от камеры наблюдения о движении у дверей своего дома. После просмотра записи видео камеры он был шокирован тем, что увидел, как считает, призрака.

На видео заметно белую тень, движущуюся по тротуару среди белого дня, прежде чем исчезнуть в воздухе, сообщает The Mirror.

42-летний Шейн Ирвин рассказал, что получил оповещение примерно в 20:00, что кто-то стоит у его двери. Однако, просмотрев запись, там никого не было видно, пока он не заметил странную белую тень.

Сам мужчина, фаната хорроров, отмечает, что видео становится как бы "более жутким предупреждением" из-за того, что он живет напротив кладбища. Американец говорит, что был поражен от этих кадров.

"Звонок оповестил меня, что кто-то у дверей, но сначала я ничего не увидел. Потом заметил. Я просматривал запись, наверное, минут 15. Я был поражен", — продолжил Шейн.

Американец однозначно убежден в том, что это была паранормальная сущность. На эту версию мужчину наталкивают несколько мыслей.

"Однозначно думаю, что это призрак. Это не то время суток, когда бывает туман. Это слишком идеально, чтобы быть чем-то другим. Такое обычно не случается среди белого дня", — приводит такие аргументы житель США.

Он добавляет, что видел подобные видео в интернете, но они были сняты "всегда ночью и очень размыты". В то же время его запись, убежден Шейн, является очень четкой, а сами кадры показал близким.

"Я показал запись сестре и нескольким друзьям, которые верят в призраков, и они сказали, что я точно что-то зафиксировал", — резюмирует мужчина.

