Отель стал "паранормальным" местом: клиентам предлагают "ловить" призраков за деньги (видео)

Один из старейших отелей-казино El Cortez в американском Лас-Вегасе имеет жуткую славу места с высокой паранормальной активностью. Поэтому заведение решило оплатить награду тем, кто "поймает" призрака с помощью фото и видео.

Само заведение готово выплатить $5 тысяч (207 тыс. грн) всем, кто сможет уловить потусторонние знаки на оборудовании, пишет издание Strange Days News.

Охотники за привидениями ловят паранормальную активность в отеле El Cortez

Журналисты пишут, что легендарный отель El Cortez, который стал местом проведения, является старейшим действующим отелем города, возведенным еще в 1941 году. За десятилетия он успел обрасти историями о мафиозных сделках, загадочных смертях и появлениях призраков.

Победитель получит шанс провести выходные среди этих стен, исследуя призрачные коридоры отеля на Фремонт-стрит, известной как "Старая Стрип". Ему предоставят полный набор профессионального оборудования охотника за привидениями — EMF-детекторы, аудиорекордеры EVP и тепловые сенсоры.

Задачей для посетителей будет найти и зафиксировать любые признаки сверхъестественной активности в отеле, подвале и даже в залах заведения Участник должен будет подготовить фото- и видеодоказательства, создать подробный отчет, описав все, что покажется жутким или странным.

"По легендам, в подвале El Cortez могут храниться кремированные останки бывших работников. Этот факт лишь усиливает ощущение загадочности и страха, превращая конкурс в настоящее приключение для тех, кто не боится встречи с потусторонним", — указывают журналисты.

Впоследствии стало известно, что мужчина поймал на камеру призрака. После просмотра записи видео камеры он был шокирован тем, что увидел, как считает, паранормальную активность.