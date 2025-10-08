Отель стал "паранормальным" местом: клиентам предлагают "ловить" призраков за деньги (видео)
Один из старейших отелей-казино El Cortez в американском Лас-Вегасе имеет жуткую славу места с высокой паранормальной активностью. Поэтому заведение решило оплатить награду тем, кто "поймает" призрака с помощью фото и видео.
Само заведение готово выплатить $5 тысяч (207 тыс. грн) всем, кто сможет уловить потусторонние знаки на оборудовании, пишет издание Strange Days News.
Журналисты пишут, что легендарный отель El Cortez, который стал местом проведения, является старейшим действующим отелем города, возведенным еще в 1941 году. За десятилетия он успел обрасти историями о мафиозных сделках, загадочных смертях и появлениях призраков.
Победитель получит шанс провести выходные среди этих стен, исследуя призрачные коридоры отеля на Фремонт-стрит, известной как "Старая Стрип". Ему предоставят полный набор профессионального оборудования охотника за привидениями — EMF-детекторы, аудиорекордеры EVP и тепловые сенсоры.
Задачей для посетителей будет найти и зафиксировать любые признаки сверхъестественной активности в отеле, подвале и даже в залах заведения Участник должен будет подготовить фото- и видеодоказательства, создать подробный отчет, описав все, что покажется жутким или странным.
"По легендам, в подвале El Cortez могут храниться кремированные останки бывших работников. Этот факт лишь усиливает ощущение загадочности и страха, превращая конкурс в настоящее приключение для тех, кто не боится встречи с потусторонним", — указывают журналисты.
