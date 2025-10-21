Нострадамус предсказал тревожные события на конец 2025 года: что ждет человечество

Мишель Нострадамус, французский астролог и мистик XVI века, вновь оказался в центре внимания. На этот раз из-за загадочного пророчества, которое, по словам его последователей, касается конца 2025 года.

Несмотря на то что Нострадамус умер почти 500 лет назад, его сборник "Пророчества" (Les Propheties) продолжает вызывать споры и домыслы. Об этом пишет Lad Bible.

Поклонники утверждают, что он якобы предсказал Великий лондонский пожар, Французскую революцию, приход Гитлера к власти и даже мировые войны.

В одном из катренов, который сторонники относят к 2025 году, прорицатель написал:

"Когда Марс будет править своим путем среди звезд, святилище окропит человеческая кровь.

Три огня поднимаются с востока, а запад теряет свой свет в тишине".

Толкователи видят в этих строках тревожное предзнаменование — возможное усиление конфликтов на Востоке и ослабление влияния западных держав. Поскольку Марс символизирует войну, многие воспринимают это как предупреждение о грядущих вооруженных столкновениях.

Мишель Нострадамус за работой над своими пророчествами Фото: Marie Claire

Кроме того, среди приписываемых Нострадамусу прогнозов на 2025 год — столкновение Земли с "огненным шаром" из космоса и внутренние потрясения в Англии, вызванные конфликтами в Европе.

Однако скептики напоминают, что большая часть катренов Нострадамуса написана в метафорической форме и допускает десятки интерпретаций. Сам он никогда не указывал конкретных дат или событий, оставляя место для догадок и фантазий.

Между тем современные аналитики считают, что реальная угроза может быть куда прозаичнее: эксперты по безопасности предупреждают, что Европа и Великобритания должны быть готовы к возможной "серой войне" в ближайшие 3–4 года. Это могут быть серии кибератак, диверсий и политических манипуляций.

