Нострадамус передбачив тривожні події на кінець 2025 року: що чекає на людство

Мішель Нострадамус, французький астролог і містик XVI століття, знову опинився в центрі уваги. Цього разу через загадкове пророцтво, яке, за словами його послідовників, стосується кінця 2025 року.

Незважаючи на те що Нострадамус помер майже 500 років тому, його збірка "Пророцтва" (Les Propheties) продовжує викликати суперечки та домисли. Про це пише Lad Bible.

Шанувальники стверджують, що він нібито передбачив Велику лондонську пожежу, Французьку революцію, прихід Гітлера до влади і навіть світові війни.

В одному з катренів, який прихильники відносять до 2025 року, віщун написав:

"Коли Марс правитиме своїм шляхом серед зірок, святилище окропить людська кров.

Три вогні піднімаються зі сходу, а захід втрачає своє світло в тиші".

Тлумачі вбачають у цих рядках тривожну прикмету — можливе посилення конфліктів на Сході й ослаблення впливу західних держав. Оскільки Марс символізує війну, багато хто сприймає це як попередження про прийдешні збройні зіткнення.

Мішель Нострадамус за роботою над своїми пророцтвами Фото: Marie Claire

Крім того, серед приписуваних Нострадамусу прогнозів на 2025 рік — зіткнення Землі з "вогненною кулею" з космосу і внутрішні потрясіння в Англії, викликані конфліктами в Європі.

Однак скептики нагадують, що більша частина катренів Нострадамуса написана в метафоричній формі й допускає десятки інтерпретацій. Сам він ніколи не вказував конкретних дат або подій, залишаючи місце для здогадок і фантазій.

Тим часом сучасні аналітики вважають, що реальна загроза може бути набагато прозаїчнішою: безпекові експерти попереджають, що Європа і Велика Британія мають бути готовими до можливої "сірої війни" в найближчі 3-4 роки. Це можуть бути серії кібератак, диверсій і політичних маніпуляцій.

