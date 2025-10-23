Безработный съел еды на $24 000 и не заплатил: как мужчина 2 года получал бесплатные обеды

В Японии 38-летнего Такую Хигасимото из Нагои арестовали по обвинению в мошенничестве. Он более двух лет использовал лазейку в системе доставки еды, чтобы получать бесплатные заказы.

Всего мужчина совершил более тысячи "бесплатных" покупок, нанеся ущерб компании на миллионы иен. Об этом пишет Oddity Central.

Полиция префектуры Айти задержала 38-летнего безработного Такую Хигасимото, подозреваемого в масштабном мошенничестве с использованием приложения для доставки еды Demae-can. По данным следствия, мужчина воспользовался политикой возврата средств и оформлял заказы, которые затем заявлял как "недоставленные".

В период с 2022 по 2024 год Хигасимото создал 124 поддельных аккаунта с фальшивыми именами и адресами. Заказы оформлялись на предоплаченные карты, что затрудняло отслеживание мошенника. Таким образом он получил более 1000 бесплатных обедов, включая бэнто, куриные стейки и десерты, причинив компании убытки на сумму около 24 000 долларов США (примерно 1 млн гривен) за 2 года.

38-летний житель Нагои был арестован по обвинению в мошенничестве Фото: Weibo

Один из зафиксированных эпизодов произошел 30 июля, когда злоумышленник оформил доставку на вымышленный адрес и заявил, что заказ стоимостью 105 долларов (около 4300 гривен) не был получен.

После ареста мужчина признался, что "просто попробовал этот трюк" и не смог остановиться, пожиная плоды своего мошенничества.

Компания Demae-can уже внедряет систему мониторинга и уведомлений, которая позволит быстрее выявлять подозрительные заказы и предотвращать подобные случаи.

