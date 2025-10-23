Безробітний з'їв їжі на $24 000 і не заплатив: як чоловік 2 роки отримував безкоштовні обіди

В Японії 38-річного Такую Хігасімото з Нагої заарештували за звинуваченням у шахрайстві. Він понад два роки використовував лазівку в системі доставки їжі, щоб отримувати безкоштовні замовлення.

Загалом чоловік здійснив понад тисячу "безкоштовних" покупок, завдавши збитків компанії на мільйони єн. Про це пише Oddity Central.

Поліція префектури Айті затримала 38-річного безробітного Такую Хігасімото, підозрюваного в масштабному шахрайстві з використанням програми для доставки їжі Demae-can. За даними слідства, чоловік скористався політикою повернення коштів і оформляв замовлення, які потім заявляв як "недоставлені".

У період з 2022 по 2024 рік Хігасімото створив 124 підроблених акаунти з фальшивими іменами та адресами. Замовлення оформляли на передплачені картки, що ускладнювало відстеження шахрая. У такий спосіб він отримав понад 1000 безплатних обідів, включно з бенто, курячими стейками та десертами, заподіявши компанії збитків на суму близько 24 000 доларів США (приблизно 1 млн гривень) за 2 роки.

Один із зафіксованих епізодів стався 30 липня, коли зловмисник оформив доставку на вигадану адресу і заявив, що замовлення вартістю 105 доларів (близько 4300 гривень) не отримано.

Після арешту чоловік зізнався, що "просто спробував цей трюк" і не зміг зупинитися, пожинаючи плоди свого шахрайства.

Компанія Demae-can уже впроваджує систему моніторингу та сповіщень, яка дасть змогу швидше виявляти підозрілі замовлення та запобігати подібним випадкам.

