150 тонн картоплі зникли за ніч: як неправдива публікація в мережі позбавила фермера врожаю

Житель польського села Домбровиця став жертвою обману в соцмережах. Після вірусної публікації, в якій стверджувалося, що він нібито роздає свій урожай, з поля зникли всі 150 тонн картоплі.

Пост, який швидко розійшовся польськими соцмережами, стверджував, що фермер на ім'я Пьотр не зміг продати свій врожай і вирішив безплатно роздати картоплю всім охочим. Про це пише Nowiny24.

Сотні людей повірили цій інформації і приїхали на поле чоловіки, наповнюючи мішки та навіть вантажні причепи. Деякі, як з'ясувалося пізніше, забрали десятки тонн картоплі. Коли фермер повернувся додому, він побачив спорожніле поле.

"Я був у шоці. Мені 68 років, і я ніколи не стикався з таким. Це як кошмар із фільму. Сподіваюся, ті, хто забирав картоплю, зв'яжуться зі мною. Інакше справа може дійти до прокуратури", — розповів Петро місцевим журналістам.

Відео дня

Наразі невідомо, хто першим поширив неправдиву інформацію. Однак, коли врожай зник, у соцмережах активно гуляло відео з підписом: "Фермер викинув 150 тонн картоплі та сказав, щоб усе забрали безкоштовно".

Деякі місцеві жителі зізналися, що просто піддалися ажіотажу. Один чоловік розповів, що взяв два мішки, бо "побачив натовп і не втримався". Але інші вантажили по шість причепів, близько 60 тонн кожен.

Фермер обробляє землю вже 25 років і поки що не звернувся в поліцію, сподіваючись, що частину врожаю все ж повернуть. За його словами, за останні дні йому зателефонувало близько 70 осіб, включно з 15 журналістами.

"Я в розгубленості. Усе сталося так швидко, що не віриться. Хочу вірити, що люди зрозуміють помилку і вчинять по-людськи", — додав Петро.

