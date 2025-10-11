Чоловік знайшов у саду невідому рослину і спробував її на смак: соцмережі б'ють на сполох (фото)

Житель Нью-Йорка (США) випадково став зіркою мережі, коли поділився фото дивної фіолетової рослини, яку вирішив спробувати на смак.

Історією поділився користувач під ніком u/better-music-1707 на популярному форумі Reddit. Опублікований пост викликав бурхливе обговорення серед користувачів.

"Що це за фіолетова рослина? На смак як цибуля", — підписав автор фото.

Американець уточнив, що знайшов рослину у дворі на Лонг-Айленді та помітив, що вона цвіте.

Однак користувачі Reddit були шоковані не стільки загадковою рослиною, скільки вчинком автора, який вирішив спробувати невідому рослину на смак.

Експерти та користувачі форуму швидко встановили, що на фото — традесканція бліда Фото: Reddit

Експерти та користувачі швидко встановили, що на фото — традесканція бліда (Tradescantia pallida), також відома як "пурпурове серце" або "фіолетова королева". Ця декоративна рослина помірно токсична і не призначена для вживання в їжу.

"Сік традесканції може містити сполуки, схожі на ті, що є в цибулі або часнику. Але це зовсім не робить рослину їстівною! Вона може викликати подразнення шкіри та слизових оболонок", — пояснила агроінженерка Люсія Хечем із застосунку PlantIn.

За даними Королівського садівничого товариства (RHS), традесканція — це сукулент заввишки близько 20 см з довгим пурпуровим листям і дрібними рожевими квітками. Попри привабливий вигляд, рослина може вбирати токсини з ґрунту, тому куштувати її категорично не рекомендується.

Реакція соцмереж

Коментатори на Reddit не приховували здивування:

"Не їжте це — воно злегка отруйне";

"Моя перша думка: не пробуйте рослини, якщо ви не знаєте, що вони, чорт забирай, таке";

"Якщо ви вмієте читати, то ви вже занадто дорослі, щоб пробувати випадкові рослини, нічого не знаючи про них".

