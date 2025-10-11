Підтримайте нас RU
Чоловік знайшов у саду невідому рослину і спробував її на смак: соцмережі б'ють на сполох (фото)

Фіолетова рослина з м'ясистим листям біля кам'яної стіни, схожа на традесканцію бліду
Чоловік спробував на смак загадкову рослину | Фото: колаж Фокус

Житель Нью-Йорка (США) випадково став зіркою мережі, коли поділився фото дивної фіолетової рослини, яку вирішив спробувати на смак.

Історією поділився користувач під ніком u/better-music-1707 на популярному форумі Reddit. Опублікований пост викликав бурхливе обговорення серед користувачів.

"Що це за фіолетова рослина? На смак як цибуля", — підписав автор фото.

Американець уточнив, що знайшов рослину у дворі на Лонг-Айленді та помітив, що вона цвіте.

Однак користувачі Reddit були шоковані не стільки загадковою рослиною, скільки вчинком автора, який вирішив спробувати невідому рослину на смак.

Фіолетова рослина традесканція бліда з довгастим листям біля стіни
Експерти та користувачі форуму швидко встановили, що на фото — традесканція бліда
Фото: Reddit

Експерти та користувачі швидко встановили, що на фото — традесканція бліда (Tradescantia pallida), також відома як "пурпурове серце" або "фіолетова королева". Ця декоративна рослина помірно токсична і не призначена для вживання в їжу.

"Сік традесканції може містити сполуки, схожі на ті, що є в цибулі або часнику. Але це зовсім не робить рослину їстівною! Вона може викликати подразнення шкіри та слизових оболонок", — пояснила агроінженерка Люсія Хечем із застосунку PlantIn.

За даними Королівського садівничого товариства (RHS), традесканція — це сукулент заввишки близько 20 см з довгим пурпуровим листям і дрібними рожевими квітками. Попри привабливий вигляд, рослина може вбирати токсини з ґрунту, тому куштувати її категорично не рекомендується.

Реакція соцмереж

Коментатори на Reddit не приховували здивування:

  • "Не їжте це — воно злегка отруйне";
  • "Моя перша думка: не пробуйте рослини, якщо ви не знаєте, що вони, чорт забирай, таке";
  • "Якщо ви вмієте читати, то ви вже занадто дорослі, щоб пробувати випадкові рослини, нічого не знаючи про них".

