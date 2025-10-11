Мужчина нашел в саду неизвестное растение и попробовал его на вкус: соцсети бьют тревогу (фото)

Житель Нью-Йорка (США) случайно стал звездой сети, когда поделился фото странного фиолетового растения, которое решил попробовать на вкус.

Related video

Историей поделился пользователь под ником u/better-music-1707 на популярном форуме Reddit. Опубликованный пост вызвал бурное обсуждение среди пользователей.

"Что это за фиолетовое растение? На вкус как лук", — подписал автор фото.

Американец уточнил, что нашел растение во дворе на Лонг-Айленде и заметил, что оно цветет.

Однако пользователи Reddit были шокированы не столько загадочным растением, сколько поступком автора, который решил попробовать неизвестное растение на вкус.

Эксперты и пользователи форума быстро установили, что на фото — традесканция бледная Фото: Reddit

Эксперты и пользователи быстро установили, что на фото — традесканция бледная (Tradescantia pallida), также известная как "пурпурное сердце" или "фиолетовая королева". Это декоративное растение умеренно токсично и не предназначено для употребления в пищу.

"Сок традесканции может содержать соединения, похожие на те, что есть в луке или чесноке. Но это вовсе не делает растение съедобным! Оно может вызывать раздражение кожи и слизистых", — пояснила агроинженер Люсия Хечем из приложения PlantIn.

По данным Королевского садоводческого общества (RHS), традесканция — это суккулент высотой около 20 см с длинными пурпурными листьями и мелкими розовыми цветками. Несмотря на привлекательный вид, растение может впитывать токсины из почвы, поэтому пробовать его категорически не рекомендуется.

Реакция соцсетей

Комментаторы на Reddit не скрывали удивления:

"Не ешьте это — оно слегка ядовито";

"Моя первая мысль: не пробуйте растения, если вы не знаете, что они, черт возьми, такое";

"Если вы умеете читать, то вы уже слишком взрослые, чтобы пробовать случайные растения ничего не зная о них".

Ранее Фокус сообщал, что дайвер столкнулся лицом к лицу с редкой доисторической рыбой. Подобное существо впервые за 20 лет появилось у берегов Британии. Ученые говорят о признаках изменения климата.

Также стало известно, что мужчина пожаловался на деревья соседа и сам получил штраф почти на 4 тысячи фунтов. Житель британского города обвинил местный совет в том, что тот фактически "лишает людей возможности решать споры". Это случилось после того, как с него потребовали деньги за рассмотрение жалобы на высокую живую изгородь соседа.