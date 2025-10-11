"Живой реликт": дайвер столкнулся лицом к лицу с редкой доисторической рыбой (фото)

Редкая доисторическая рыба впервые за 20 лет появилась у берегов Британии. Ученые говорят о признаках изменения климата.

Related video

У побережья Корнуолла, на юго-западе Великобритании, дайвер случайно встретил необычное существо, которое многие назвали "живым реликтом" древних океанов. Об этом пишет What’s The Jam.

Речь идет о редкой глубоководной рыбе, которая впервые за два десятилетия была замечена так близко к поверхности и береговой линии.

Дайвер и подводный фотограф Чарльз Худ погружался в районе Ламорны, неподалеку от Пензанса, чтобы снимать синих акул. Во время одного из них он заметил в толще воды странное движение и был поражен, когда перед ним появилась крупная рыба с серовато-стальным телом и огромными глазами.

"Они невероятно редки. Обычно эти рыбы живут на большой глубине, где свет почти не проникает. Иногда глубоководные рыболовы случайно вытаскивают их далеко от берега, но увидеть такую особь вживую — огромное везение. За двадцать лет подводной съемки акул в водах Корнуолла я никогда не сталкивался с подобным", — рассказал Чарльз.

Редкую глубоководную рыбу заметили в водах Корнуолла Фото: Jam Press

Эксперты Фонда дикой природы Корнуолла подтвердили, что наблюдение действительно исключительное, но не спешат называть вид рыбы. Представитель организации отметил, что они обычно избегают мелководья и предпочитают холодные, глубокие слои океана.

"Большинство людей никогда не увидят их вблизи. Этот доисторический вид может жить до ста лет и вырастать до двух метров в длину. Просто поразительно, насколько разнообразной становится морская жизнь у побережья Корнуолла", — сказал он.

Ученые полагают, что появление глубоководных видов у берегов может быть связано с глобальным потеплением и изменением морских течений. Теплая вода привлекает необычных для региона существ: ранее в Корнуолле уже замечали экзотических насекомых — саранчу и богомолов, а также редких морских слизней.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак поймал аллигатора на крючок в обычном озере. Рептилия неожиданно появилась в регионе, где ее не должно быть по естественным причинам.

Также стало известно, что мужчина поймал в реке хищника весом 34 кг. 48-летний рыбак из Великобритании Гэри Ньюман поймал одну из самых опасных и редких пресноводных рыб мира, известную своими зубами, сопоставимыми с клыками большой белой акулы.