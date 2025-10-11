"Живий релікт": дайвер зіткнувся віч-на-віч із рідкісною доісторичною рибою (фото)

Рідкісна доісторична риба вперше за 20 років з'явилася біля берегів Британії. Вчені говорять про ознаки зміни клімату.

Біля узбережжя Корнуолла, на південному заході Великої Британії, дайвер випадково зустрів незвичайну істоту, яку багато хто назвав "живим реліктом" стародавніх океанів. Про це пише What's The Jam.

Йдеться про рідкісну глибоководну рибу, яку вперше за два десятиліття було помічено так близько до поверхні та берегової лінії.

Дайвер і підводний фотограф Чарльз Худ занурювався в районі Ламорни, неподалік від Пензанса, щоб знімати синіх акул. Під час одного з них він помітив у товщі води дивний рух і був вражений, коли перед ним з'явилася велика риба з сірувато-сталевим тілом і величезними очима.

"Вони неймовірно рідкісні. Зазвичай ці риби живуть на великій глибині, де світло майже не проникає. Іноді глибоководні рибалки випадково витягують їх далеко від берега, але побачити таку особину наживо — величезне везіння. За двадцять років підводної зйомки акул у водах Корнуолла я ніколи не стикався з подібним", — розповів Чарльз.

Рідкісну глибоководну рибу помітили у водах Корнуолла Фото: Jam Press

Експерти Фонду дикої природи Корнуолла підтвердили, що спостереження дійсно виняткове, але не поспішають називати вид риби. Представник організації зазначив, що вони зазвичай уникають мілководдя і віддають перевагу холодним, глибоким шарам океану.

"Більшість людей ніколи не побачать їх зблизька. Цей доісторичний вид може жити до ста років і виростати до двох метрів у довжину. Просто вражає, наскільки різноманітним стає морське життя біля узбережжя Корнуолла", — сказав він.

Вчені вважають, що поява глибоководних видів біля берегів може бути пов'язана з глобальним потеплінням і зміною морських течій. Тепла вода приваблює незвичайних для регіону істот: раніше в Корнуоллі вже помічали екзотичних комах — сарану і богомолів, а також рідкісних морських слимаків.

