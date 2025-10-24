"Старый и жуткий": мужчина показал, как земля "пожирает" его дом на протяжении 30 лет (фото)

Необычный деревянный дом середины 20 века оказался наполовину погребен под землей. Строение постепенно уходит в почву, вызывая интерес и обсуждения среди пользователей сети из-за своей загадочной сохранности.

Необычное строение, построенное в 1940-х годах, стало сенсацией на Reddit после того, как его владелец поделился фотографией, на которой деревянный домик буквально погружается в землю.

Публикация пользователя u/jwatts47 показала дом без окон, частично утопленный в траве. Из его трубы клубился пар, создавая жуткую, почти мистическую атмосферу. Снимок быстро набрал более 27 000 лайков и привлек свыше 830 комментариев от пользователей, пораженных увиденным.

"У меня есть старый сахарный завод, который разъедает земля, а из трубы идет пар", — написал автор поста.

По словам владельца, здание было возведено в 1940-х годах и использовалось до 1970-х. С тех пор домик постепенно уходил под землю.

Відео дня

"Я наблюдаю, как он тонет уже больше 30 лет. Старый и жуткий", — признался он.

Старый сахарный домик, построенный в середине XX века, стал вирусным на Reddit Фото: Reddit

"Сахарные домики" были распространены в Новой Англии и Восточной Канаде. В них варили кленовый сок, собранный с местных деревьев, превращая его в сироп — традицию, позаимствованную у коренных народов и популяризованную европейскими переселенцами еще в XVII веке.

Под публикацией разгорелись бурные обсуждения: одни пользователи предположили, что домик постепенно опускается из-за особенностей рельефа и влажности почвы, другие шутили, что "природа мстит за вторжение человека".

"Похоже, место расположено ниже окружающей местности, и когда воздух влажный, а потом холодает, тепло же внутри создает сифон. Пар поднимается — и мы видим этот эффект", — пояснил один из комментаторов.

"Гниение древесины может само вызывать тепло — процесс экзотермический. Иногда корни и кора буквально "горят" изнутри", — добавил другой.

Один из пользователей философски подвел итог дискуссии:

"Почему нам так нравится видеть, как природа восстанавливает свое? Наверное, потому что это напоминает нам, что все созданное человеком когда-нибудь вернется обратно".

Ранее Фокус сообщал, что женщина с берега наблюдала, как ее дом уходит под воду. Здание, стоявшее на побережье с 1984 года, стало шестым по счету, разрушенным из-за ускоряющейся эрозии береговой линии.

Также стало известно, что турист отправился на другой континент, чтобы посетить самый маленький дом. Его реакция на увиденное покорила пользователей соцсетей.