"Старий і моторошний": чоловік показав, як земля "пожирає" його будинок протягом 30 років (фото)

Незвичайний дерев'яний будинок середини 20 століття виявився наполовину похований під землею. Будова поступово йде в ґрунт, викликаючи інтерес і обговорення серед користувачів мережі через своє загадкове збереження.

Незвичайна будова, побудована в 1940-х роках, стала сенсацією на Reddit після того, як її власник поділився фотографією, на якій дерев'яний будиночок буквально занурюється в землю.

Публікація користувача u/jwatts47 показала будинок без вікон, частково втоплений у траві. З його труби клубочилася пара, створюючи моторошну, майже містичну атмосферу. Знімок швидко набрав понад 27 000 лайків і привернув понад 830 коментарів від користувачів, вражених побаченим.

"У мене є старий цукровий завод, який роз'їдає земля, а з труби йде пар", — написав автор поста.

За словами власника, будівля була зведена в 1940-х роках і використовувалася до 1970-х. Відтоді будиночок поступово йшов під землю.

"Я спостерігаю, як він тоне вже понад 30 років. Старий і моторошний", — зізнався він.

Старий цукровий будиночок, побудований у середині XX століття, став вірусним на Reddit Фото: Reddit

"Цукрові будиночки" були поширені в Новій Англії та Східній Канаді. У них варили кленовий сік, зібраний з місцевих дерев, перетворюючи його на сироп — традицію, запозичену в корінних народів і популяризовану європейськими переселенцями ще в XVII столітті.

Під публікацією розгорілися бурхливі обговорення: одні користувачі припустили, що будиночок поступово опускається через особливості рельєфу і вологість ґрунту, інші жартували, що "природа мститься за вторгнення людини".

"Схоже, місце розташоване нижче від навколишньої місцевості, і коли повітря вологе, а потім холоднішає, тепло ж усередині створює сифон. Пара піднімається — і ми бачимо цей ефект", — пояснив один із коментаторів.

"Гниття деревини може саме викликати тепло — процес екзотермічний. Іноді коріння і кора буквально "горять" зсередини", — додав інший.

Один із користувачів філософськи підбив підсумок дискусії:

"Чому нам так подобається бачити, як природа відновлює своє? Напевно, тому що це нагадує нам, що все створене людиною коли-небудь повернеться назад".

