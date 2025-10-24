Недорого и качественно: мужчина собственными руками возвел дом мечты за копейки (фото)

Житель американского штата Айдахо мечтал о собственном жилье, а потому решил вложиться в строительство комфортабельного дома. На каждый из них он потратил незначительную сумму средств.

Мужчина рассказал, что потратил всего $75 тыс. (примерно 3,2 млн грн) вместе с покупкой участка, рассказал американец в сообщении в Reddit.

Он говорит, что вся задумка начиналась как чисто "экспериментальный проект". Земельный участок между старой автомастерской и жилым домом обошелся ему всего в $30 тыс. (1,26 млн грн), и даже не требовал дополнительных подключений к коммуникациям.

Еще $15 тыс. (631 тыс. грн) ушло на оформление документов, инспекции и прочую бюрократию. Остальное американец потратил на материалы, фундамент и работу.

Интерьер готового дома Фото: Reddit Дом имеет два полноценных этажа Фото: Reddit

Американец говорит, что на фоне этого энтузиазма сделал еще одно помещение. Теперь уже два дома стоят на одном участке спиной друг к другу, с забором между ними. Один имеет спальню в стиле лофт, другой — две небольшие комнаты.

Відео дня

"Мой ипотечный платеж меньше, чем аренда квартиры, и при этом у меня есть гораздо больше места", — написал автор проекта.

Эксперты добавляют, что компактные дома не только экономят средства, но и меньше вредят окружающей среде. Сам мужчина в комментариях говорит, что задумывается после этого заняться проектированием недорогих домов на постоянной основе.

Ранее Фокус рассказывал, что мужчина купил "самый уродливый дом" на улице и превратил его в жилье мечты. Эш Маззина и его возлюбленная потратила два года на то, чтобы преобразить купленный ими дом.

Впоследствии стало известно, как выглядит рай для книгоманов. В американском городе Коламбус на продажу выставили уникальный дом, а одним из его уникальных особенностей является огромная частная коллекция книг.