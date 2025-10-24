Недорого та якісно: чоловік власними руками звів будинок мрії за копійки (фото)

Мешканець американського штату Айдахо мріяв про власне житло, а тому вирішив вкластися в будівництво комфортабельного дому. На кожен з них він витратив незначну суму коштів.

Чоловік розповів, що витратив лише $75 тис. (приблизно 3,2 млн грн) разом з купівлею ділянки, розповів американець в повідомленні в Reddit.

Він говорить, що вся задумка починалася як чисто "експериментальний проєкт". Земельна ділянка між старою автомайстернею та житловим будинком обійшлася йому всього в $30 тис. (1,26 млн грн), і навіть не потребувала додаткових підключень до комунікацій.

Ще $15 тис. (631 тис. грн) пішло на оформлення документів, інспекції та іншу бюрократію. Решту американець витратив на матеріали, фундамент і роботу.

Будинок має два повноцінних поверхи

Американець каже, що на тлі цього ентузіазму зробив ще одне помешкання. Тепер вже два будинки стоять на одній ділянці спиною один до одного, з парканом між ними. Один має спальню в стилі лофт, інший — дві невеликі кімнати.

"Мій іпотечний платіж менший, ніж оренда квартири, і при цьому в мене є набагато більше місця", — написав автор проєкту.

Експерти додають, що компактні будинки не лише економлять кошти, а й менше шкодять довкіллю. Сам чоловік у коментарях говорить, що задумується після цього зайнятися проєктуваннями недорогих будинків на постійній основі.

