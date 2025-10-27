Пара показала, как превратить гараж в уютное жилье и сэкономить тысячи долларов (видео)

Молодая пара решила временно переехать в переоборудованный гараж, чтобы сэкономить деньги на покупку собственного дома. Видео о необычном ремонте вызвало оживленные обсуждения в сети.

Видео в TikTok, где молодая пара показала, как они переоборудуют гараж в небольшую квартиру, чтобы сэкономить на будущем доме. Их нестандартный подход отражает актуальную ситуацию на рынке жилья США, где владеть собственным домом становится все сложнее.

Пользовательница с ником @annajayyyne опубликовала ролик, в котором она и ее жених (@DunkinBandits) рассказывают о своем плане: жить временно в гараже родителей, превратив его в полноценное жилое пространство, и тем временем копить на дом, который они действительно хотят.

"Мы с женихом переделываем этот гараж в небольшую квартиру, где сможем жить… Пока будем жить в гараже моих родителей… чтобы накопить на дом, который нам действительно понравится в будущем", — говорит она в видео.

Відео дня

Ее жених добавляет: "Это временно. Мы останемся здесь и накопим как можно больше денег за следующие три-четыре года".

В комментариях пара уточнила, что идея принадлежит родителям девушки.

"Ее родители придумали этот план много лет назад, и мы финансируем их! Они хотят обеспечить дочери и сыну наилучшее финансовое положение в будущем!" — написал @DunkinBandits.

Они также заявили, что все ремонтные работы будут выполняться самостоятельно, с поддержкой отца-подрядчика. Ориентировочная стоимость материалов — 8 000-12 000 долларов; электромонтаж и сантехника — своим силами под контролем отца.

В ролике показан 3D-рендер их проекта: гараж размером 32 × 26 футов будет перерабатываться так: небольшие ворота (чтобы оставить место под автомобиль), передняя зона — ванная комната, рядом кухня и гостиная, в глубине — спальня.

Издание Newsweek отмечает, что некоторые исследования показывают, что поколение Gen Z (родившиеся примерно с 1997 по 2012) сталкивается с серьезными препятствиями на пути к владению жильем. Так, только около 33 % из старшей группы Gen Z сегодня являются собственниками жилья — по сравнению с ~40 % у их родителей в том же возрасте.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с берега наблюдала, как ее дом уходит под воду. Здание, стоявшее на побережье с 1984 года, стало шестым по счету, разрушенным из-за ускоряющейся эрозии береговой линии.

Также стало известно, что турист отправился на другой континент, чтобы посетить самый маленький дом. Его реакция на увиденное покорила пользователей соцсетей.