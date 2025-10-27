Пара показала, як перетворити гараж на затишне житло і заощадити тисячі доларів (відео)

Молода пара вирішила тимчасово переїхати в переобладнаний гараж, щоб заощадити гроші на купівлю власного будинку. Відео про незвичайний ремонт викликало жваві обговорення в мережі.

Відео в TikTok, де молода пара показала, як вони переобладнають гараж на невелику квартиру, щоб заощадити на майбутньому будинку. Їхній нестандартний підхід відображає актуальну ситуацію на ринку житла США, де володіти власним будинком стає дедалі складніше.

Користувачка з ніком @annajayyyne опублікувала ролик, у якому вона та її наречений (@DunkinBandits) розповідають про свій план: жити тимчасово в гаражі батьків, перетворивши його на повноцінний житловий простір, і тим часом накопичувати на будинок, який вони дійсно хочуть.

"Ми з нареченим переробляємо цей гараж на невелику квартиру, де зможемо жити... Поки що житимемо в гаражі моїх батьків... щоб назбирати на будинок, який нам справді сподобається в майбутньому", — каже вона у відео.

Її наречений додає: "Це тимчасово. Ми залишимося тут і накопичимо якомога більше грошей за наступні три-чотири роки".

У коментарях пара уточнила, що ідея належить батькам дівчини.

"Її батьки придумали цей план багато років тому, і ми фінансуємо їх! Вони хочуть забезпечити доньці та сину найкраще фінансове становище в майбутньому!" — написав @DunkinBandits.

Вони також заявили, що всі ремонтні роботи виконуватимуться самостійно, з підтримкою батька-підрядника. Орієнтовна вартість матеріалів — 8 000-12 000 доларів; електромонтаж і сантехніка — своїми силами під контролем батька.

У ролику показано 3D-рендер їхнього проєкту: гараж розміром 32 × 26 футів буде перероблятися так: невеликі ворота (щоб залишити місце під автомобіль), передня зона — ванна кімната, поруч кухня і вітальня, в глибині — спальня.

Видання Newsweek зазначає, що деякі дослідження показують, що покоління Gen Z (народжені приблизно з 1997 по 2012) стикається з серйозними перешкодами на шляху до володіння житлом. Так, тільки близько 33 % зі старшої групи Gen Z сьогодні є власниками житла — порівняно з ~40 % у їхніх батьків у тому ж віці.

