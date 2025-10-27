Мечтать и действовать: женщина с высшим образованием покинула прибыльную работу ради сцены (фото)

30-летняя китаянка Чжэн Шуаньи получила образование в престижном Пекинском университете и работала в финансовой компании. Однако со временем женщина поняла, что хочет воплотить давнюю мечту с раннего детства.

Чжэн говорит, что отказалась от своей жизни в финансовой сфере и начала новую жизнь как актриса, которая "ценит свободу превыше всего", сообщает South China Morning Post.

Она рассказала, что была лучшей по результатам национального выпускного теста в своём родном городе Фудин. В результате она была зачислена в финансовую школу Пекинского университета, которая позволяла ей выбирать любую специальность, вызывавшую её интерес.

После получения степени по экономике Чжэн получила работу в финансовой компании в Гонконге. Хотя многие считали это престижной должностью, женщина говорит, что хорошо оплачиваемая работа привела к тому, что она пережила "самый тёмный период в своей жизни".

Сама Чжэн осознала свой интерес к актёрству в пятилетнем возрасте, когда глубоко сопереживала женскому персонажу из телевизионной драмы. Она росла, посещая уроки танцев, но её мать отклонила рекомендацию учителя, чтобы она училась как профессиональная танцовщица, считая, что её впечатляющие академические успехи должны быть приоритетом.

Китаянка Чжэн Шуаньи перед началом карьеры в кино Фото: Из открытых источников

После смены карьеры Чжэн претерпела значительные изменения в качестве жизни. Она переехала из студии в центре Пекина в общую комнату на окраине, заменила такси на метро для поездок и редко покупала брендовую одежду.

Она выразила уверенность, говоря, что "знает, чего хочет, и какой может быть худший результат, но готова прокладывать собственный путь, даже если он полон боли и вызовов". Чжэн отказывалась от прибыльной работы и яркого образа жизни, но взамен получила то, что она называет "свободой жизни".

Сначала Чжэн предпочитала преуменьшать свое образовательное прошлое, опасаясь, что режиссеры по кастингу могут посчитать, будто она подходит только для ролей умных персонажей. Теперь она смирилась со своей идентичностью выпускницы Пекинского университета, признавая, что это помогает ее узнаваемости и дает возможность проходить прослушивания.

Чжэн Шуаньи во время съемок фильма Фото: The Paper

Чжэн стала звездой китайских соцсетей, имея уже 260 тыс. подписчиков на одной из социальных платформ. Также она сыграла второстепенные роли в нескольких успешных драмах, в том числе Under the Skin 2 (2024) и The Burning River (2020).

Она стремится создать репрезентативные работы, которые однажды позволят ей избавиться от этого ярлыка. Сейчас актриса говорит, что планирует продолжать "мечтать и действовать" в кино.

